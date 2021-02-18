Жители Голубого потребовали от застройщиков запустить школьный автобус до Зеленограда и Андреевки 18.02.2021 ZELENOGRAD.RU

Жители Голубого требуют, чтобы застройщики ЖК «Первый зеленоградский» обеспечили их детям школьный автобус, пока не будет построена школа в самой деревне. Сейчас школьники ездят учиться в Андреевку, Зеленоград и Алабушево на обычных рейсовых автобусах — а они зачастую приезжают на остановку не по графику. Из-за этого более 50 детей вынуждены подолгу стоять на остановке.

Обращение в адрес компаний «Жилино» и «Сибжилстрой» уже подготовлено, сообщили в территориальном управлении Андреевки. «Застройщики при продаже людям квартир обещали, что будет школа. Таким образом, уместно подумать застройщикам о дополнительной социальной нагрузке, как обеспечить детей комфортабельным автобусом», — говорится в отчете с встречи с жителями. Также родители планируют обратиться с этим вопросом к уполномоченному по правам ребёнка в Московской области.

Сейчас строительство школы в Голубом на 1375 мест включено в госпрограмму Московской области на 2024-2025 годы. Сроки её открытия постоянно сдвигают. Новые сроки — уже четвертое обещание.

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Нехватка мест в школах и детсадах — проблема не только Голубого. Из ближайших к Зеленограду мест они нужны в Андреевке, Юрлово, Рузино (ЖК «Новый Зеленоград»), Брехово (микрорайоны Митино Дальнее и Школьный), Подолино (микрорайон «Wellton Park Новая Сходня»).

Этот список собрала жительница Солнечногорского округа Вера Ященко, всего в ней 85 микрорайонов, населенных пунктов жилых комплексов, страдающих от нехватки мест. Она создала петицию в адрес правительства Московской области и президента РФ, чтобы обязать чиновников построить недостающие детсады и школы. На момент публикации под ней было 1150 подписей.

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Метки:
детский сад, школа, автобусы, поселок голубое
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