Жители Голубого требуют, чтобы застройщики ЖК «Первый зеленоградский» обеспечили их детям школьный автобус, пока не будет построена школа в самой деревне. Сейчас школьники ездят учиться в Андреевку, Зеленоград и Алабушево на обычных рейсовых автобусах — а они зачастую приезжают на остановку не по графику. Из-за этого более 50 детей вынуждены подолгу стоять на остановке.

Обращение в адрес компаний «Жилино» и «Сибжилстрой» уже подготовлено, сообщили в территориальном управлении Андреевки. «Застройщики при продаже людям квартир обещали, что будет школа. Таким образом, уместно подумать застройщикам о дополнительной социальной нагрузке, как обеспечить детей комфортабельным автобусом», — говорится в отчете с встречи с жителями. Также родители планируют обратиться с этим вопросом к уполномоченному по правам ребёнка в Московской области.

Сейчас строительство школы в Голубом на 1375 мест включено в госпрограмму Московской области на 2024-2025 годы. Сроки её открытия постоянно сдвигают. Новые сроки — уже четвертое обещание.