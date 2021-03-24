Детский сад входит в образовательный комплекс школы 853, и закрыли его почти два года назад, в июле 2019-го «для проведения расширенного текущего ремонта». Одновременно летом того же года на территории детсада прошло благоустройство — отремонтировали веранды, установила дренажную систему и выполнили работы по предотвращению подтопления игровых площадок. Заказчиком этих работ выступала управа района Старое Крюково, и они уже завершились. А вот ремонт затянулся.

Детей в момент закрытия распределили по соседним детсадам. «Две группы выпускников перешли в начальную школу, и корпус был заполнен примерно на 65% от проектной мощности, которая составляет 240 мест, — сообщают в департаменте. — Всех воспитанников мы с комфортом разместили в шести свободных группах соседних корпусов: 77 детей — в корпусе 904А, 80 воспитанников — в корпусе 922А». Уточняется, что эти групповые помещения отвечают всем гигиеническим и возрастным требованиям и оснащены современным игровым оборудованием.

Сейчас для пустующего детского сада разрабатывают проектно-сметную документацию по замене инженерных систем и водоснабжения. По итогам этой работы будут определены сроки завершения ремонта.

В коллективе сотрудников детского сада никто ничего не знает о том, откроется ли он до конца 2021 года. С начала ремонта сменилась заведующая, а дети уже «прижились» в новых детских садах.

Не будет ли детский сад перепрофилирован после такой продолжительной паузы, появятся ли у него новые услуги или направления работы? Эти вопросы, как утверждают в департаменте образования, будут решаться по окончании ремонта с учетом актуальных потребностей жителей города.