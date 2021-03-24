Почему пустует детский сад в корпусе 907А? Такой вопрос задал один из читателей «Зеленоград.ру» под публикацией об очередях в детские сады Зеленограда. Мы получили ответ в столичном департаменте образования — там рассказали, что происходит на его территории, но и они не знают, когда детский сад откроется.
Детский сад входит в образовательный комплекс школы 853, и закрыли его почти два года назад, в июле 2019-го «для проведения расширенного текущего ремонта». Одновременно летом того же года на территории детсада прошло благоустройство — отремонтировали веранды, установила дренажную систему и выполнили работы по предотвращению подтопления игровых площадок. Заказчиком этих работ выступала управа района Старое Крюково, и они уже завершились. А вот ремонт затянулся.
Детей в момент закрытия распределили по соседним детсадам. «Две группы выпускников перешли в начальную школу, и корпус был заполнен примерно на 65% от проектной мощности, которая составляет 240 мест, — сообщают в департаменте. — Всех воспитанников мы с комфортом разместили в шести свободных группах соседних корпусов: 77 детей — в корпусе 904А, 80 воспитанников — в корпусе 922А». Уточняется, что эти групповые помещения отвечают всем гигиеническим и возрастным требованиям и оснащены современным игровым оборудованием.
Сейчас для пустующего детского сада разрабатывают проектно-сметную документацию по замене инженерных систем и водоснабжения. По итогам этой работы будут определены сроки завершения ремонта.
В коллективе сотрудников детского сада никто ничего не знает о том, откроется ли он до конца 2021 года. С начала ремонта сменилась заведующая, а дети уже «прижились» в новых детских садах.
Не будет ли детский сад перепрофилирован после такой продолжительной паузы, появятся ли у него новые услуги или направления работы? Эти вопросы, как утверждают в департаменте образования, будут решаться по окончании ремонта с учетом актуальных потребностей жителей города.
В опросе о проблемах с устройством детей в детсады, проведённом в локальной группе «Зеленоград.ру» в 9 микрорайоне, местные жители разделились примерно пополам — у одних были трудности с получением места, у других нет. Но на вопрос «Нужны ли „замороженные“ 240 мест в этом детском саду жителям нашего микрорайона, или мест хватает и без него?» ответы были практически однозначными: «Сады лишними не бывают», особенно учитывая, что скоро заселят новые дома — новостройки 934-936, возводимые по программе реновации, и корпус 901А.
Радости от перевода детей в другие детсады родители тоже не испытывают — по отзывам, в группах соседних двух садов теперь по 30-40 человек, перемешаны дети разного возраста, выпускники и «подготовишки». «Внук не успел последний год перед школой, перевели в другое здание, но там кошмар был: группа крошечная, часть группы отдана для психолога, раздевалка малюсенькая, а веранда была в углу у забора постоянно в лужах и глине» , — написала одна из жительниц микрорайона.
Многие припомнили, что детский сад был закрыт после присоединения его к школе 853 — «директор решила открыть учреждение на коммерческой основе». Раньше этот детский сад назывался «Кленок», в отзывах его вспоминают как один из лучших в городе. Воспитанниками садика успели побывать чуть ли не три поколения детей, выросших в 9 микрорайоне с начала 1970-х.
«Мамы-папы отходили, детей своих туда же водили, хотела и мечтала, что внуки сюда же пойдут, даже в мае 2019 года записали в „Кленок“ внучка, но, увы… Развалили самый лучший садик. Хожу мимо него каждый день и аж сердце болит от тишины, пустоты и бесхозности» , — поделилась одна из читательниц. Другая рассказала, что «Кленок» пытались закрыть несколько лет, ввели платные услуги — «Платили там за каждый чих, все кружки, какие-то обязательные театры раз в месяц и т. п.».
По словам третьей читательницы, в детский сад специально не набирали группы — говорили, что мест нет, после этого сократили персонал, «а теперь пишут, что был недобор».
«Зеленоград.ру» продолжит следить за ситуацией с ремонтом детского сада.
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