Ликвидация очередей в детсады — одна из первых задач, которую десять лет назад поставил новый мэр Собянин. Четыре года назад он заявил о её решении — «потребность жителей столицы полностью удовлетворена». Но на практике даже с постоянной регистрацией попытка попасть в детсад рядом с домом может окончиться неудачей. В итоге родители вынуждены массово возить детей в другие микрорайоны, создавая утренние пробки, с которыми тот же Собянин обещал бороться.
Сейчас даже непонятно, насколько эта проблема массовая, потому что департамент образования отказывается предоставлять какие-либо цифры. А может быть этих цифр у них нет и чиновники даже не понимают, что проблема существует. Рассказываем о ней на примере жительницы Зеленограда. Если вы оказались в той же ситуации, напишите нам.
Ксения считала, что проблема очередей в детсадах перестала быть такой острой: поставив ребенка после рождения на учёт, через три года без проблем получаешь место в саду в том же микрорайоне, где живешь. Но в её случае система дала сбой.
В 2018 году она подала заявление в детский сад. Ксения хотела, чтобы ее ребенок пошел в детсад школы 1557 в 5-м микрорайоне. Но в конце 2020 года ребенку исполнилось три года, а место в детсаду ей никто не предложил. Ксения несколько раз направляла обращения в департамент образования, чтобы понять, почему это произошло.
Чиновники в своих ответах сообщали, что мест в выбранном ей садике нет (их нет во всех четырех садах школы 1557, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте), а ее электронная очередь почему-то подвинулась. В сентябре 2020 очередь Ксении была в восьмом десятке, в начале 2021 ее отодвинули почти на 150 мест дальше. Кроме того, электронная система поменяла адрес проживания ребенка в 5 микрорайоне на место прописки в 14, хотя все документы, подтверждающие реальность проживания, у мамы были.
Из-за отсутствия места Ксении пришлось уволиться с полного дня основной работы. Ей предложили место в саду в 4 микрорайоне. «Один ребенок у меня учится в 5 районе, другой, получается, будет в 4-м. Мне выкрутили руки: если бы я не согласилась на 4-й район, наша очередь отодвинулась бы еще на год. У меня не оставалось выхода, кроме как согласиться и возить ребенка каким-то образом в 4 район», — рассказала Ксения «Зеленоград.ру».
Помимо неудобства с развозкой детей, есть еще одна проблема: потом таким родителям нужно будет предпринимать специальные усилия, чтобы перевестись в желаемую школу из «чужого» садика — а из «своего» сада в «свою» школу переводят автоматически.
Есть и минус для всех — именно такие развозки детей по детсадам и школам в другие районы составляют значительную часть утреннего автомобильного трафика. Соответственно, эта проблема негативно влияет на всю городскую логистику.
Пока нельзя утверждать, что эта проблема носит массовый характер. Сейчас в городе работают 13 школ с детсадами, но сколько в них всего мест и сколько есть свободных, неизвестно. Департамент образования дважды не предоставил ответы «Зеленоград.ру» на эту тему.
Редакция спрашивала, сколько детей стояло в очереди в садик на начало 2021 года и нескольких прошлых лет и скольким семьям отказали в приеме в желаемый садик из-за его полной укомплектованности. Также задавался вопрос, какая доля мест заполнена детьми жителей того микрорайона, в котором находится детский сад. Мы будем добиваться получения этой информации через прокуратуру.
На переполненный детсад школы 1557 в 3-м микрорайоне жалуются и жители новостроек ЖК «Зеленоград-сити». Например, одной из них тоже предложили ходить в 4-й микрорайон, хотя заявление на сад рядом с домом она подавали сразу после покупки квартиры.
На переполненные школу и садик жалуются жители 23 микрорайона, которым нужны автобусы, чтобы ездить в другие районы на учебу: в их школу ходят дети «почти со всей Московской области со стороны Пятницкого шоссе». Людям предлагают ездить в садик в 20 микрорайон, но туда можно добраться только на 400-м автобусе, который ходит с большим интервалом. Жители отмечают, что группы в их садике заполнены, и сомневаются, что в их районе есть столько детей.
В двух детсадах 5-го микрорайона, где Ксения пыталась получить место, по данным департамента образования 480 мест. Кем они заполнены? Сколько там детей, которые фактически не живут в микрорайоне? Неужели в тот год, когда в детсад должен был пойти ребенок Ксении, все места в соответствующих группах оказались заполнены детьми только из 5-го микрорайона? Как на недоступность школы для местных влияет её престижность и популярность? Те же вопросы задает каждый родитель, постоянно живущий в Зеленограде, но вынужденный водить своего ребенка в детсад в другом микрорайоне.
На эти вопросы невозможно ответить — состав очереди в детсад не публикуется, а департамент не отвечает. Возможно, такой учет попросту не ведётся.
Обсуждая опыт попадания в детсад с временной московской регистрацией, в местном паблике «Подслушано» люди говорили, что дождаться места, встав в очередь, почти невозможно — сначала места дают льготникам и людям с постоянной регистрацией. Чтобы решить эту проблему, некоторые советуют купить регистрацию.
Спрос на эту услугу действительно есть. Вот типичный запрос: «Нужна временная регистрация для школы в Зеленограде от собственника — мама и двое детей. Постоянная прописка в Московской области, гражданство РФ». Есть спрос — есть и предложение: «Прописка в Москве для граждан РФ на любые сроки, регистрацию делают собственники квартир с вашим присутствием в МФЦ». Судя по приписке «приглашаем собственников жилья к сотрудничеству» — это налаженный бизнес.
При этом статья 322.2 уголовного кодекса наказывает за фиктивную регистрацию граждан РФ по месту жительства. Но в новостях зеленоградской полиции рассказывается только о фиктивной регистрации иностранцев. Россияне, покупающие фиктивную регистрацию, чтобы пользоваться социальной инфраструктурой, полицию не интересуют, хотя проблем для обычных людей от последствий этого нарушения вряд ли меньше, чем от нелегальных мигрантов.
Когда мэр заявил, что столица преодолела дефицит мест в детсады, юрист и координатор общественного движения «Российским детям — доступное дошкольное образование» Кирилл Дружинин объяснял, что слово «очередь» чиновники и обычные люди понимают по-разному. В интервью «Радио Свобода» (признано иностранным агентом) он говорил: «Мы понимаем под очередью список всех детей, которые выстроены по каким-то определенным критериям и ожидают места в детском саду. У чиновников очередью называется список из тех детей, чья желаемая дата на зачисление в детский сад, которую они указали, уже прошла. А те дети, у которых желаемая дата еще не наступила, в соответствии с данными электронной очереди, очередью не называются, они называются отложенным спросом».
Поэтому формально очередей как бы нет: когда кончается комплектование, например, на 2020 год, и кому-то из детей не достается места, у всех этих детей автоматически меняется дата желаемого зачисления на следующий учебный год. И, таким образом, эти дети не находятся в очереди.
Сейчас 67-й Федеральный закон об образовании позволяет отказывать в приеме в детсад, если там нет свободных мест. В 2019 году Верховный суд РФ указал, что отсутствие мест — не оправдание для местных властей: они должны предвидеть потребность в дошкольном образовании и заранее принимать меры, чтобы мест хватило всем.
Не предоставив никаких цифр, департамент образования, однако, заявил, что в настоящее время в Зеленограде «удовлетворена потребность в дошкольном образовании для жителей Москвы, которые изъявили желание».
По словам чиновников, очередь в сады электронная, и система автоматически выстраивает очередность детей с учетом их возраста и имеющихся льгот. Очередность может изменяться при регистрации льготников или при появлении льгот у ранее зарегистрированных детей (например, если семья стала многодетной), а также при изменении года поступления в заявлении ребенка. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест, подчеркнули в ведомстве.
В 2022 году в 17 микрорайоне должен появиться садик на 250 мест, сообщили в департаменте. Запланированы также два садик на 200 и 250 мест в 19 микрорайоне и детсад на 200 мест в 18 микрорайоне. Но если чиновники и дальше не будут замечать проблему, мест для жителей из соседних домов снова может не хватить.