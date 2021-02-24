«У меня не оставалось выхода, кроме как согласиться и возить ребенка в другой район»

Ксения считала, что проблема очередей в детсадах перестала быть такой острой: поставив ребенка после рождения на учёт, через три года без проблем получаешь место в саду в том же микрорайоне, где живешь. Но в её случае система дала сбой.

В 2018 году она подала заявление в детский сад. Ксения хотела, чтобы ее ребенок пошел в детсад школы 1557 в 5-м микрорайоне. Но в конце 2020 года ребенку исполнилось три года, а место в детсаду ей никто не предложил. Ксения несколько раз направляла обращения в департамент образования, чтобы понять, почему это произошло.

Чиновники в своих ответах сообщали, что мест в выбранном ей садике нет (их нет во всех четырех садах школы 1557, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте), а ее электронная очередь почему-то подвинулась. В сентябре 2020 очередь Ксении была в восьмом десятке, в начале 2021 ее отодвинули почти на 150 мест дальше. Кроме того, электронная система поменяла адрес проживания ребенка в 5 микрорайоне на место прописки в 14, хотя все документы, подтверждающие реальность проживания, у мамы были.

Из-за отсутствия места Ксении пришлось уволиться с полного дня основной работы. Ей предложили место в саду в 4 микрорайоне. «Один ребенок у меня учится в 5 районе, другой, получается, будет в 4-м. Мне выкрутили руки: если бы я не согласилась на 4-й район, наша очередь отодвинулась бы еще на год. У меня не оставалось выхода, кроме как согласиться и возить ребенка каким-то образом в 4 район», — рассказала Ксения «Зеленоград.ру».

Помимо неудобства с развозкой детей, есть еще одна проблема: потом таким родителям нужно будет предпринимать специальные усилия, чтобы перевестись в желаемую школу из «чужого» садика — а из «своего» сада в «свою» школу переводят автоматически.

Есть и минус для всех — именно такие развозки детей по детсадам и школам в другие районы составляют значительную часть утреннего автомобильного трафика. Соответственно, эта проблема негативно влияет на всю городскую логистику.