Общая площадь участка — 42 гектара, а будущей жилой застройки — 63300 квадратных метров. В таких объёмах можно построить 3-5 больших многоквартирных домов. Этажность домов — не больше 17-ти. Планируется устроить парковки не менее чем на 1093 машины (какие это будут парковки, пока неизвестно). Застройщик в рамках этого проекта должен возвести за свой счет пристройку на 305 мест к андреевской школе. Школа находится примерно в полутора километрах от места будущей застройки, тогда как зеленоградская школа и детсад в 16-м микрорайоне примерно в два раза ближе. О строительстве детского сада и поликлиники не сообщается.

По данным Росреестра, этот участок предназначен для размещения производственных, административных, промышленных и прочих нежилых зданий. Но в генплан развития Солнечногорского округа внесли изменения, что потребовало и пересмотра правил землепользования и застройки. В итоге поменялся вид разрешенного использования участка — теперь он называется территорией комплексного устойчивого развития (КУРТ). Такие зоны по всему Подмосковью сформировали в 2018 году. 75% из них — для жилой застройки. С очередным жилищным строительством в Андреевке согласились и солнечногорские депутаты.