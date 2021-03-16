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Новые жилые дома построят на Георгиевском шоссе, на границе Зеленограда и Андреевки 16.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Участок земли в Андреевке, возле въезда в Зеленоград и Георгиевского шоссе, отдали под жилую застройку — так решила администрация Солнечногорска. Сейчас это пустая зеленая территория рядом с 16-м и 17-м микрорайонами Зеленограда. Еще один ориентир — напротив ресторана «Раздолье» и стройрынка.

Общая площадь участка — 42 гектара, а будущей жилой застройки — 63300 квадратных метров. В таких объёмах можно построить 3-5 больших многоквартирных домов. Этажность домов — не больше 17-ти. Планируется устроить парковки не менее чем на 1093 машины (какие это будут парковки, пока неизвестно). Застройщик в рамках этого проекта должен возвести за свой счет пристройку на 305 мест к андреевской школе. Школа находится примерно в полутора километрах от места будущей застройки, тогда как зеленоградская школа и детсад в 16-м микрорайоне примерно в два раза ближе. О строительстве детского сада и поликлиники не сообщается.

По данным Росреестра, этот участок предназначен для размещения производственных, административных, промышленных и прочих нежилых зданий. Но в генплан развития Солнечногорского округа внесли изменения, что потребовало и пересмотра правил землепользования и застройки. В итоге поменялся вид разрешенного использования участка — теперь он называется территорией комплексного устойчивого развития (КУРТ). Такие зоны по всему Подмосковью сформировали в 2018 году. 75% из них — для жилой застройки. С очередным жилищным строительством в Андреевке согласились и солнечногорские депутаты.

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Метки:
жилищное строительство, микрорайон 16, поселок андреевка, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда)
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Обсуждение
Паша Гесс
10 часов назад
А слабо построить нормальное малоэтажное жильё?
@#%&!
Li Lissi
7 часов назад
В школу 16 района - ни одного не принимать, только в пристройку андреевской школы, за 1,5 км по сугробам.
А вообще, приличных слов не осталось
A T
6 часов назад
> 75% из них — для жилой застройки.
Астанавитесь! (с)
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