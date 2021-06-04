Рабочие откачивают воду из пруда в Андреевке на участке, который ранее отдали под жилую застройку. Воду из пруда перекачивают в другой водоем, который находится в 350 метрах от него. Об этом в пятницу утром сообщили местные жители.

Кто и зачем проводит эти работы, неизвестно. Глава Андреевки Светлана Солнцева сказала «Зеленоград.ру», что на эти работы есть разрешительные документы, а также заключение Московско-Окского бассейнового водного управления Росводресурсов, что это не пруд, а копань. «Воду из неё берут и пока изучают», — уточнила Солнцева. После изучения станет понятно, будут ли пруд осушать и засыпать землей.

Также редакция направит запрос в местное министерство экологии о законности откачки воды.