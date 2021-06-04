Рабочие откачивают воду из пруда в Андреевке на участке, который ранее отдали под жилую застройку. Воду из пруда перекачивают в другой водоем, который находится в 350 метрах от него. Об этом в пятницу утром сообщили местные жители.
Кто и зачем проводит эти работы, неизвестно. Глава Андреевки Светлана Солнцева сказала «Зеленоград.ру», что на эти работы есть разрешительные документы, а также заключение Московско-Окского бассейнового водного управления Росводресурсов, что это не пруд, а копань. «Воду из неё берут и пока изучают», — уточнила Солнцева. После изучения станет понятно, будут ли пруд осушать и засыпать землей.
Также редакция направит запрос в местное министерство экологии о законности откачки воды.
Одновременно вдоль Георгиевского шоссе вырубили деревья. Как отметила наша читательница, вырубка прошла в границах намеченной стройки. По словам Светланы Солнцевой, ордер на вырубку у рабочих тоже есть.
Пруд, который сейчас осушают, входит в границы кадастрового участка, который отдали под застройку. Возможно, после осушения его планируют засыпать для удобства строительства. В Водном кодексе РФ пруды-копани не упоминаются вообще, поэтому водоохранной зоны у них нет. От прудов копани отличаются, в основном, тем, что у них нет наземной связи с другими видами водных объектов. Пруды создаются в том числе для регулирования стока, а копани — для хозяйственных целей.
О том, что участок земли напротив ресторана «Раздолье» и стройрынка (возле въезда в Зеленоград и Георгиевского шоссе) отдали под жилую застройку, стало известно в марте. Общая площадь участка — 42 гектара, а будущей жилой застройки — 63300 квадратных метров. В таких объёмах можно построить 3-5 больших многоквартирных домов. Планируется устроить парковки не менее чем на 1093 машины (какие это будут парковки, пока неизвестно). Застройщик в рамках этого проекта должен возвести за свой счет пристройку на 305 мест к андреевской школе.