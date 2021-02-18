Компания «Альтстрой» выиграла конкурс на 40 миллиардов рублей — за снос пятиэтажек и строительство высотных домов, социальных объектов и гаражей в 19-м микрорайне. Точнее, выигрывать ничего не пришлось — организация стала единственным участником конкурса. Как и в других тендерах, связанных со строительством жилья в Зеленограде.
Положение о госзакупках подразумевает конкуренцию в торгах (конкурсах), но допускает заключение контракта с единственным участником. Стартовая цена закупки при этом, соответственно, не снижается. Контракт подразумевает строительство и снос (вместе с проектированием) по программе реновации — по сути, это полная реконструкция микрорайона.
«Альтстрой» возводит все новостройки по реновации в Зеленограде — это уже построенные корпуса 934, 1934, 1935, строящиеся 935, 936, 1936, а в перспективе новый корпус 927. Корпус 901А — «долевой», у леса на Солнечной аллее. Жилой комплекс «Зеленоград-сити» в 3-м микрорайоне. Будет строить новое общежитие МИЭТа. Построил, в числе прочего, школу и детский сад в 16 и 20 микрорайонах. Почти во всех тендерах, связанных с жилой застройкой по реновации, «Альтстрой» является единственным участником — конкуренты почему-то не выходят на торги.
Существуют два «Альтстроя», это разные юрлица. По данным системы «Контур.Фокус», объединяет их Анатолий Корнийчкук: в первом он учредитель, во втором генеральный директор. Обе фирмы участвуют в госзакупках по строительству. Также Корнийчук возглавляет компанию «Зеленоградпроект», также получающую госконтракты на проектирование и строительный контроль.
Если вы что-то знаете о деятельности компании «Альтстрой», напишите нам на news@zelenograd.ru