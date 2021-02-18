Компания «Альтстрой» выиграла конкурс на 40 миллиардов рублей — за снос пятиэтажек и строительство высотных домов, социальных объектов и гаражей в 19-м микрорайне. Точнее, выигрывать ничего не пришлось — организация стала единственным участником конкурса. Как и в других тендерах, связанных со строительством жилья в Зеленограде.

Положение о госзакупках подразумевает конкуренцию в торгах (конкурсах), но допускает заключение контракта с единственным участником. Стартовая цена закупки при этом, соответственно, не снижается. Контракт подразумевает строительство и снос (вместе с проектированием) по программе реновации — по сути, это полная реконструкция микрорайона.