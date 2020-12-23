Самый старый, ещё дозеленоградских времен, 19-й микрорайон почти полностью снесут и заново застроят. Раньше были известны только самые ближайшие планы, а теперь определены адреса и примерные даты до 2030 года. Рассказываем, что о них известно.
Первыми в 19-м микрорайоне будут расселять пять домов на Заводской улице — 12А, 12Б, 14, 14А и 16. Переезд в новые многоэтажки — корпуса 1934, 1935 и 934 — обещали в ноябре, затем в декабре, теперь говорят: «В ближайшее время».
Теперь московский фонд реновации объявил конкурс на проектирование и строительство в 19-м микрорайоне. Начальная цена договора с подрядчиком — 41 миллиард рублей. В конкурсной документации приводятся планируемые сроки строительства и сноса зданий — начало и завершение работ.
Построят многоэтажные жилые дома, некоторые из нескольких секций. В каждом предусмотрена подземная часть, где можно разместить парковки. Дома строятся с внутренней отделкой, дворы будут благоустроены:
- У пересечения Заводской и Овражной улиц: май 2022 — сентябрь 2024
- Заводская, 8: июнь 2023 — июнь 2025
- Заводская, 2: июнь 2025 — ноябрь 2027
- У пересечения Советской и 2-й Пятилетки: июль 2026 — декабрь 2028
- Улица 1-го Мая (ближе к улице Летчицы Тарасовой): апрель 2026 — сентябрь 2028
- На пересечении Советской и 1-го Мая (на месте дома 1 по улице Ленина): декабрь 2028 — июль 2030
Социальные объекты:
- Детская поликлиника: май 2023 — май 2024
- Школа на 825 мест со стадионом: октябрь 2029 — октябрь 2030
- Детский сад на 250 мест (возле новых корпусов 1934, 1935, 1936): июль 2024 — май 2025
- Детский сад на 200 мест (на месте здания ГИБДД на улице Крупской): октябрь 2024 — август 2025
- Физкультурно-оздоровительный комплекс: август 2024 — июнь 2025
- Административное здание: август 2023 — май 2024
- Культурно-досуговый центр: сентябрь 2028 — сентябрь 2029
Инфраструктура и улицы:
- Многоуровневый гараж на 300 мест: август 2024 — июнь 2025
- Многоуровневый гараж на 621 место: ноябрь 2024 — ноябрь 2025
- Реконструкция улиц Заводская и Радио: сентябрь 2023 — май 2024
Жилые дома:
- 12Б, 14, 14А, 16 на улице Заводской: февраль — апрель 2022
- 6А, 8, 10, 12А на Заводской: апрель — май 2023
- Дома 2, 4, 4А, 6 на Заводской, дом 4 на улице 1-го Мая: март — май 2025
- Дом 4 на улице Советская: апрель — июнь 2026
- Дома 2 и 4 на улице 2-я Пятилетка, дом 6 на Советской: апрель — июнь 2026
- Дома 2, 8, 10 на улице Крупской: июль — сентябрь 2029
- Дом 1 на улице Ленина, дом 2 на Советской, дома 6 и 6А на улице Крупской: сентябрь — ноябрь 2028
- Дом 2 на улице 1-го Мая: сентябрь — ноябрь 2028
Нежилые здания
- Заводская, 18 стр 11 (мебельный): февраль — апрель 2022
- Заводская, 1 (прием цветмета): декабрь 2023 — октябрь 2024
- Радио, 23, строение 9 (производство): июль — сентябрь 2023
- Овражная, дом 17А, строения 2,3 (автосервис, строительный): июль — сентябрь 2023
- ГИБДД на улице Крупской: июль — сентябрь 2024
- Недострой возле корпуса 1925 (институт РАН): июль — сентябрь 2029
Пока определены только этапы переселения — по годам. Корпуса 925, 926, 927 - до 2024 года. Остальные — после 2025-го.
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