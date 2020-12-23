Что известно сейчас и откуда новая информация

Первыми в 19-м микрорайоне будут расселять пять домов на Заводской улице — 12А, 12Б, 14, 14А и 16. Переезд в новые многоэтажки — корпуса 1934, 1935 и 934 — обещали в ноябре, затем в декабре, теперь говорят: «В ближайшее время».

Теперь московский фонд реновации объявил конкурс на проектирование и строительство в 19-м микрорайоне. Начальная цена договора с подрядчиком — 41 миллиард рублей. В конкурсной документации приводятся планируемые сроки строительства и сноса зданий — начало и завершение работ.