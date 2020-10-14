В апреле-мае 2023 года на Заводской в 19-м микрорайоне планируется снести четыре старых дома, а затем построить на их месте новый.
Под снос пойдут дома 6А, 8, 10 и 12А на Заводской. Эти дома — три пятиэтажки и одна четырехэтажка 1961-1967 годов постройки.
Соответственно, до весны 2023-го жильцов должны расселить. Куда именно, пока неизвестно. В сентябре в управе Крюково назвали предварительный список первых домов в 19-м микрорайоне под расселение — 12А, 12Б, 14, 14А и 16 по Заводской. Планируется переселить их в корпуса 1934 и 1935, построенные на Георгиевском проспекте рядом со «старым» мостом.
Строительство многоэтажки (её строительный адрес — Заводская, 8) планируется с июня 2023-го по июнь 2025 года. Эти даты указаны в документации объявленного фондом реновации конкурса. Снос пятиэтажек, проектирование и строительство многоэтажного дома оцениваются в 4,3 миллиарда рублей.
Приведены только общие технические параметры будущего здания, в частности, предельная высота 75 метров — можно построить высотку в 20 с лишим этажей. В качестве основания для сметных расчетов проектирования и строительства указан московский «дом-аналог» на проспекте Вернадского: трехсекционный, переменной этажности — от 8 до 17 этажей, без подземной парковки. В этом доме 177 квартир, из них 112 двухкомнатных, 38 трехкомнатных и 27 однокомнатных.
Подобный дом-аналог фигурировал и в проектных документах корпуса 1934. Но построили в итоге односекционное 14-этажное здание, в котором 91 квартира. В проекте застройки 19-го микрорайона на месте домов 8 и 14 на Заводской улице запроектированы жилые дома от 12 до 22 этажей.
В планах первого этапа переселения жителей из старых домов в новые — до 2024 года — дома 4А, 6А, 8, 10, 12А, 12Б, 14, 14А, 16 на Заводской, а также корпуса 925, 926, 927 в 9-м микрорайоне.
При проектировании надо предусмотреть «умный снос», говорится в конкурсной документации. В частности, на первом этапе надо разобрать элементы старых домов по видам отходов: металл, дерево, стекло, изоляционные материалы. Погрузить их в отдельные контейнеры для последующей переработки «на специальных полигонах» и вторичного использования. Железобетонный остов дома сносят привычным способом, с помощью экскаватора-разрушителя, но затем ломают на мелкие фрагменты и дробят, отделяя армированные остатки — опять же, для переработки.
При сносе будут применять водяные пушки, чтобы сильно не пылить. Площадку, где сносят дом, постоянно поливают, вода подается под большим давлением и сбивает пыль. С торцов сносимого дома должны поставить шумозащитные экраны. Снос производится только в рабочие дни.
19-й микрорайон ждет большая реконструкция: снос почти всех жилых домов, нескольких нежилых, строительство 22 жилых домов, в которых будет от 7 до 23 этажей, школы на 825 мест, двух детских садов на 200 и 250 мест, детской поликлиники, физкультурно-оздоровительного комплекса, двух торговых центров и прочих общественных зданий, а также реконструкция существующих и строительство новых дорог.
Сейчас в 19-м микрорайоне живет около 5400 человек. Когда все новые дома построят и заселят, количество жителей увеличится больше чем вдвое (по самым оптимистичным расчетам).
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