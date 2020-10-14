Соответственно, до весны 2023-го жильцов должны расселить. Куда именно, пока неизвестно. В сентябре в управе Крюково назвали предварительный список первых домов в 19-м микрорайоне под расселение — 12А, 12Б, 14, 14А и 16 по Заводской. Планируется переселить их в корпуса 1934 и 1935, построенные на Георгиевском проспекте рядом со «старым» мостом.

Строительство многоэтажки (её строительный адрес — Заводская, 8) планируется с июня 2023-го по июнь 2025 года. Эти даты указаны в документации объявленного фондом реновации конкурса. Снос пятиэтажек, проектирование и строительство многоэтажного дома оцениваются в 4,3 миллиарда рублей.

Приведены только общие технические параметры будущего здания, в частности, предельная высота 75 метров — можно построить высотку в 20 с лишим этажей. В качестве основания для сметных расчетов проектирования и строительства указан московский «дом-аналог» на проспекте Вернадского: трехсекционный, переменной этажности — от 8 до 17 этажей, без подземной парковки. В этом доме 177 квартир, из них 112 двухкомнатных, 38 трехкомнатных и 27 однокомнатных.



Подобный дом-аналог фигурировал и в проектных документах корпуса 1934. Но построили в итоге односекционное 14-этажное здание, в котором 91 квартира. В проекте застройки 19-го микрорайона на месте домов 8 и 14 на Заводской улице запроектированы жилые дома от 12 до 22 этажей.



В планах первого этапа переселения жителей из старых домов в новые — до 2024 года — дома 4А, 6А, 8, 10, 12А, 12Б, 14, 14А, 16 на Заводской, а также корпуса 925, 926, 927 в 9-м микрорайоне.