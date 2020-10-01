Три дома для переселения жителей пятиэтажек по программе реновации достроены и введены в эксплуатацию 01.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Новостройки на Солнечной аллее и в 19-м микрорайоне — корпуса 934, 1934 и 1935 — введены в эксплуатацию. Но пока не заселяются — разные формальности могут занять пару месяцев.

Это стартовые дома для переселения жителей из пятиэтажек по программе реновации. Префектура сообщает, что идет процесс приемки квартир, их опечатывания, оформления прав собственности города на недвижимость. Это займет «определенное время, поэтому новоселья начнутся несколько позже».

Практика переселения по программе реновации показывает, что от сдачи в эксплуатацию до начала заселения может пройти около двух месяцев или больше. Например, о достройке и сдаче нового дома на Тимирязевской улице мэрия официально сообщила 3 августа, а о начале переезда туда жителей из соседней пятиэтажки — 1 октября.

Корпуса 1934 и 1935 — монолитные односекционные (на один подъезд) 14-этажки с подземной парковкой. Их построили на Георгиевском проспекте неподалеку от «старого» моста, за крюковской промзоной, рядом с улицей Радио и кольцевой развязкой, по другую сторону которой расположен 23-й микрорайон.

В эти два корпуса планируют переселить жильцов домов 12А, 12Б, 14, 14А и 16 на Заводской улице — они первыми получат там квартиры.

Корпус 934 построен посреди жилого 9-го микрорайона, рядом с Солнечной аллеей, магазином «Перекрёсток» и всеми городскими удобствами. Это 14-этажный монолитный дом, состоящий их трёх секций. Жителей каких корпусов переедут в этот дом, пока точно неизвестно. В 9-м микрорайоне — три пятиэтажки, которые будут расселять.

В середине августа правительство Москвы определило этапы переселения из старых домов в новые по программе реновации. Они разбиты на периоды по годам. Для домов, не вошедших в списки, даты определят в следующем году. Первыми в этом списке (2020-2024 годы) в Зеленограде числятся:

  • Улица Заводская, дома 4А, 6А, 8, 10, 12А, 12Б, 14, 14А, 16
  • Корпуса 925, 926, 927

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Метки:
жилищное строительство, микрорайон 19, реновация, 9 микрорайон, корпус 934, корпус 1934, корпус 1935
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