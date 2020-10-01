Новостройки на Солнечной аллее и в 19-м микрорайоне — корпуса 934, 1934 и 1935 — введены в эксплуатацию. Но пока не заселяются — разные формальности могут занять пару месяцев.



Это стартовые дома для переселения жителей из пятиэтажек по программе реновации. Префектура сообщает, что идет процесс приемки квартир, их опечатывания, оформления прав собственности города на недвижимость. Это займет «определенное время, поэтому новоселья начнутся несколько позже».



Практика переселения по программе реновации показывает, что от сдачи в эксплуатацию до начала заселения может пройти около двух месяцев или больше. Например, о достройке и сдаче нового дома на Тимирязевской улице мэрия официально сообщила 3 августа, а о начале переезда туда жителей из соседней пятиэтажки — 1 октября.