Замглавы управы Крюково по строительству Максим Антонов назвал предварительный список домов под расселение: это дома 12А, 12Б, 14, 14А и 16 на Заводской улице. Их жильцы первыми получат квартиры в новых корпусах в 19 микрорайоне.

«Предварительный график переселения нам наконец-то представили, под эту программу у нас попадает пять домов по улице Заводской. Они первыми переедут в новостройки в 19 микрорайоне (корпуса 1934 и 1935). Дело теперь только за тем, чтобы эти дома довести до ума, чтобы люди приезжали, и у них было минимальное количество замечаний», — сказал он в эфире радиокомпании «Зеленоград сегодня».