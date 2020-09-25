Замглавы управы Крюково по строительству Максим Антонов назвал предварительный список домов под расселение: это дома 12А, 12Б, 14, 14А и 16 на Заводской улице. Их жильцы первыми получат квартиры в новых корпусах в 19 микрорайоне.
«Предварительный график переселения нам наконец-то представили, под эту программу у нас попадает пять домов по улице Заводской. Они первыми переедут в новостройки в 19 микрорайоне (корпуса 1934 и 1935). Дело теперь только за тем, чтобы эти дома довести до ума, чтобы люди приезжали, и у них было минимальное количество замечаний», — сказал он в эфире радиокомпании «Зеленоград сегодня».
Начало заселения новых домов в декабре-январе, по его словам, возможно только в том случае, если приемка произойдет в сентябре, до конца которого осталось меньше недели: «Но понимаете, еще будет приемка заказчиком, потом будет этап оформления собственность Москвы, чтобы потом передать собственникам». Заселение начнется только после всех этих процедур.
В середине августа правительство Москвы определило этапы переселения из старых домов в новые по программе реновации. Они разбиты на периоды по годам Для домов, не вошедших в списки, даты определят в следующем году.
Переселение в 2020—2024 годах:
- Улица Заводская, дома 4А, 6А, 8, 10, 12А, 12Б, 14, 14А, 16
- Корпуса 925, 926, 927
Переселение в 2025—2028 годах:
- Улица Заводская, дома 2, 4, 6
- Улица Крупской, дом 6
- Улица Ленина, дом 1
- Улица 1-го Мая, дома 2, 4
- Улица Вторая Пятилетка, дома 2, 4
- Улица Советская, дома 2, 4, 6
Переселение в 2029—2032 годах:
- Улица Крупской, дома 2, 10.
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