Начать переселять жителей пятиэтажек на Заводской в новые дома обещали начать в ноябре, но процесс задерживается.
Первыми по программе реновации — сноса и переселения из старых домов в новые — в Зеленограде расселяют дома 12А, 12Б, 14, 14А и 16 по Заводской улице. Им должны предоставить квартиры в новых корпусах 934, 1934, 1936. О переезде до конца ноября ранее заявил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Однако теперь в пресс-службе ведомства «Зеленоград.ру» сообщили, что примерный срок старта переселения — середина декабря. Сроки сдвигаются, потому что сейчас департамент городского имущества принимает квартиры в новых домах 9 и 19-го микрорайонов.
Жителям каких из пяти домов на Заводской предложат квартиры в корпусе 934, кому — в 1934 и 1935 (а значит, они останутся в 19-и микрорайоне), пока неизвестно. До 2024 года также планируется переселить жителей корпусов 925, 926, 927 и домов 4А, 6А, 8, 10 на Заводской улице.
«Зеленоград.ру» просит жителей расселяемых по реновации домов написать нам — как идет (или не идет) переселение. Сообщайте любые подробности.
Участники программы реновации (в Зеленограде это 34 дома) могут в момент переезда докупить квадратные метры — приобрети за доплату квартиру большей, чем в бесплатной, площади и с большим количеством комнат. Могут купить две и больше квартиры, но общей площадью не более 100 квадратных метров. Также можно в течение двух лет после переезда, в дополнение к уже оформленному в собственность равнозначному жилью, приобрести еще одну квартиру.
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