Эти дома построены в 1967 году, в них суммарно 242 квартиры. Рядом с пятиэтажками находится старое двухэтажное здание, в нем работает филиал центра дерматовенерологии и косметологии (бывший КВД №30). Сносить его пока не планируется.

После сноса на месте пятиэтажек начнут строить новый дом, его строительный номер — 927. В проектной документации конкурса в качестве аналога приводится строящийся корпус 936. Это 12-14-этажный дом из четырех секций на 227 квартир (большинство двухкомнатные). В корпусе 927 будет подземный гараж на 219 машин (по предварительным расчетам — они могут меняться). Как и во всех новостройках по реновации, в 927-м квартиры будут с отделкой, межкомнатными дверями, электроплитами, сантехникой, первые этажи — нежилые. Конкретные параметра дома — количество этажей, квартир и прочее — определят в процессе проектирования. Строить дом планируется с сентября 2023 по июль 2025 года.

Конкурс на разработку проекта сноса и строительства и сам снос трех пятиэтажек и строительства многоэтажного дома в 9-м микрорайоне Зеленограда объявил московский фонд реновации. Всем этим будет заниматься одна организация, которая выиграет конкурс, она же будет техническим заказчиком работ. По документам, снос трех корпусов планируется с июня по август 2023 года. Значит, до того жильцов переселят в новые дома. Это быстрее, чем планировалось — раньше называли срок «до 2024 года».

Сейчас в 9-м микрорайоне у Солнечной аллеи по программе реновации строятся корпуса 935 и 936, в 19-м микрорайоне у Георгиевского проспекта — корпус 1936. Их планируют достроить в 2022 году. С большой вероятностью в эти дома и будут переселять жителей корпусов 925, 926, 927. Следующие дома для переселения жильцов из старых пятиэтажек запланированы в 19-м микрорайоне, их строительство начнется в следующем году. А построенные в прошлом году корпуса 934, 1934 и 1935 отдали переселенцам с Заводской улицы (19-й микрорайон).