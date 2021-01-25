1
Пятиэтажки в 9-м микрорайоне расселят в течение двух лет. На их месте построят новый дом примерно на такое же число квартир 25.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Пятиэтажные корпуса 925, 926, 927 планируется снести летом 2023 года — до этого времени жильцов должны переселить в новые дома в 9 или 19-м микрорайонах. На месте пятиэтажек построят новый высотный дом из нескольких секций.

Эти дома построены в 1967 году, в них суммарно 242 квартиры. Рядом с пятиэтажками находится старое двухэтажное здание, в нем работает филиал центра дерматовенерологии и косметологии (бывший КВД №30). Сносить его пока не планируется.

После сноса на месте пятиэтажек начнут строить новый дом, его строительный номер — 927. В проектной документации конкурса в качестве аналога приводится строящийся корпус 936. Это 12-14-этажный дом из четырех секций на 227 квартир (большинство двухкомнатные). В корпусе 927 будет подземный гараж на 219 машин (по предварительным расчетам — они могут меняться). Как и во всех новостройках по реновации, в 927-м квартиры будут с отделкой, межкомнатными дверями, электроплитами, сантехникой, первые этажи — нежилые. Конкретные параметра дома — количество этажей, квартир и прочее — определят в процессе проектирования. Строить дом планируется с сентября 2023 по июль 2025 года.

Конкурс на разработку проекта сноса и строительства и сам снос трех пятиэтажек и строительства многоэтажного дома в 9-м микрорайоне Зеленограда объявил московский фонд реновации. Всем этим будет заниматься одна организация, которая выиграет конкурс, она же будет техническим заказчиком работ. По документам, снос трех корпусов планируется с июня по август 2023 года. Значит, до того жильцов переселят в новые дома. Это быстрее, чем планировалось — раньше называли срок «до 2024 года».

Сейчас в 9-м микрорайоне у Солнечной аллеи по программе реновации строятся корпуса 935 и 936, в 19-м микрорайоне у Георгиевского проспекта — корпус 1936. Их планируют достроить в 2022 году. С большой вероятностью в эти дома и будут переселять жителей корпусов 925, 926, 927. Следующие дома для переселения жильцов из старых пятиэтажек запланированы в 19-м микрорайоне, их строительство начнется в следующем году. А построенные в прошлом году корпуса 934, 1934 и 1935 отдали переселенцам с Заводской улицы (19-й микрорайон).

Подписывайтесь на новости 9-го микрорайона и присоединяйтесь к группам в инстаграме, вконтакте или фейсбуке — здесь больше местных новостей.

Читайте также
Жители пятиэтажек не могут разъехаться при переселении по программе реновации. Вот как выглядят обещания мэрии и реальность
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 9, жилищное строительство, недвижимость, реновация
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Обсуждение
A T
3 часа назад
Целый 19 микрорайон перестраивается, Солнечную аллею застраивают, а всё мало. И вот на этот узенький проезд с Панфиловского. Там встречные друг друга пропускают, потому что одним рядом запарковано, и не разъехаться. Ещё и школа по дороге. Впрочем, могут запретить остановку и стоянку, но не застройку.
А какие-то слушания будут, обсуждение?
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Пятиэтажки в 9-м микрорайоне расселят в течение двух лет. На их месте построят новый дом примерно на такое же число квартир Новости
Обновились санитарные правила для школ: гимнастика для глаз, запрет на телефоны, время за компьютером и расписание для дистанта Новости
Проектно-планировочную мастерскую Зеленограда присоединили к Северо-Западному округу. Как это скажется на облике нашего города? Истории
Новую развязку через Ленинградское шоссе в Химках могут открыть во вторник. На открытие, возможно, приедет Путин Новости
Освещение «тропы здоровья» в лесу 11 микрорайона запланировали на 2022-2023 год Новости
Офис «Мосэнергосбыта» в 4 микрорайоне закрылся на ремонт Новости
Предпринимателей приглашают в совет при мэрии. Он поможет с диалогом бизнеса и чиновников и подскажет, как снизить административные барьеры Новости
Родители школьников предупреждают друг друга о протестах в поддержку Навального. А Минпросвещения вместо митингов предлагает покататься на санках и почитать книги Новости
Новую остановку на Георгиевском проспекте возле поликлиники и травмпункта откроют до конца года. Итого от решения её поставить до установки пройдёт три года Новости
Как в Зеленограде появилась самая короткая улица Ленина и почему она может исчезнуть Истории
Утвержден новый проект станции Петровско-Разумовская с тремя платформами и крытым переходом до метро. Вот как она будет выглядеть Истории
Полезные советы, новые места, скидки и акции в Зеленограде Новости
Кофейня «Даблби» снова откроется на Центральной площади Новости
«Стоимость ниже, чем в ближайшем супермаркете». Как районные депутаты сходили на новую ярмарку в 3-м микрорайоне в поисках дешевых продуктов. И нашли набор для борща (но без мяса) Истории
Возобновляется работа колледжей, кружков, библиотек, детских развлекательных центров. В кинотеатры может ходить больше людей Новости
Бесплатную фитнес-группу для мам на занятия по скандинавской ходьбе организуют в Зеленограде. Идёт запись Новости
«Подпись даже близко не похожа». Как житель 3-го микрорайона нашел «свою» поддельную подпись в бюллетене общего собрания собственников Истории
«Пешеходов мне подтолкнули встречные автомобили». Обвиняемый в смерти ребёнка с бабушкой на переходе сменил адвоката и рассказал суду другую версию событий Истории
Ветклиники предложили выселить из жилых домов Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру