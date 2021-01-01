Нет квартир и необъяснимые лимиты

Во-первых, однокомнатных квартир нет. То есть, физически в новых домах они есть (их суммарно 93), но переселенцам их не предлагают, рассказала «Зеленоград.ру» Александра, жительница дома 12А по Заводской. В информационном центре реновации ей объяснили, что однушки переданы на баланс департаменту городского имущества, и они предназначены для продажи во время некой второй волны переселения. И действительно, в 934, 1934, 1935 фонд предлагает купить только двушки и несколько трёшек.

Во-вторых, нельзя с доплатой разъехаться из трехкомнатной в две двухкомнатные. Поскольку можно приобрести только квартиры общей площадью не более 100 квадратных метров. А площадь самой маленькой из предлагаемых за деньги двушек — 52 кв.м, то есть, суммарная площадь двух квартир превысит лимит. Почему лимит установлен именно в сто метров, а не в 104, например, неизвестно.

В-третьих, нельзя из трёшки переехать в трёшку большей площади с доплатой, потому что они считаются равнозначными — одинаковое количество комнат.

Выставленные на продажу для переселенцев двухкомнатные в трех новых домах стоят от 6,9 до 7,7 миллионов рублей, площадь — от 52,1 до 53,9 кв.м. Трехкомнатные — 68-77,7 кв.м, стоят от 9,2 до 10,6 миллионов. Желающий купить квартиру подает заявление, но если заявлений будет больше одного (кто-то из переселяемых тоже захочет купить эту квартиру), тогда проводится аукцион — естественно, на повышение цены.