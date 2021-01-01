Жители пятиэтажек не могут разъехаться при переселении по программе реновации. Вот как выглядят обещания мэрии и реальность 01.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Докупка жилья при переселении по программе реновации широко рекламируется правительством Москвы. На практике же из-за странных условий и метража квартир люди не могут этого сделать. Эта статья создана благодаря поддержке клуба друзей «Зеленоград.ру».

Люди рассчитывали наконец-то разъехаться

Сейчас началось переселение жителей пяти домов на Заводской улице. Им предлагают квартиры в корпусах 934, 1934 и 1935. Каждой квартире в старом доме положена квартира в новом — с таким же количеством комнат, а площадь новой может быть немного больше (а может и не быть). Но можно увеличить жилплощадь тремя способами:

  1. Получить равнозначную квартиру и купить еще одну
  2. Взамен равнозначной выбрать квартиру большей площади и с большим количеством комнат. Доплатить придется за разницу в суммарной площади приобретаемой квартиры и средней площади равнозначной
  3. Взамен равнозначной выбрать несколько квартир. Доплата по тому же принципу.

Во всех вариантах на стоимость докупаемых квадратных метров дается 10-процентная скидка.

Казалось бы, это возможность разъехаться — например, вместо своей трехкомнатной в пятиэтажке получить, немного доплатив, двушку и однушку в новостройке. На практике оказалось, что это невозможно.

Нет квартир и необъяснимые лимиты

Во-первых, однокомнатных квартир нет. То есть, физически в новых домах они есть (их суммарно 93), но переселенцам их не предлагают, рассказала «Зеленоград.ру» Александра, жительница дома 12А по Заводской. В информационном центре реновации ей объяснили, что однушки переданы на баланс департаменту городского имущества, и они предназначены для продажи во время некой второй волны переселения. И действительно, в 934, 1934, 1935 фонд предлагает купить только двушки и несколько трёшек.

Во-вторых, нельзя с доплатой разъехаться из трехкомнатной в две двухкомнатные. Поскольку можно приобрести только квартиры общей площадью не более 100 квадратных метров. А площадь самой маленькой из предлагаемых за деньги двушек — 52 кв.м, то есть, суммарная площадь двух квартир превысит лимит. Почему лимит установлен именно в сто метров, а не в 104, например, неизвестно.

В-третьих, нельзя из трёшки переехать в трёшку большей площади с доплатой, потому что они считаются равнозначными — одинаковое количество комнат.

Выставленные на продажу для переселенцев двухкомнатные в трех новых домах стоят от 6,9 до 7,7 миллионов рублей, площадь — от 52,1 до 53,9 кв.м. Трехкомнатные — 68-77,7 кв.м, стоят от 9,2 до 10,6 миллионов. Желающий купить квартиру подает заявление, но если заявлений будет больше одного (кто-то из переселяемых тоже захочет купить эту квартиру), тогда проводится аукцион — естественно, на повышение цены.

Платить в несколько раз больше

«У нас две семьи живет в трёшке, — говорит Александра. — Нам всем рекламировали эту докупку жилья как возможность разъехаться, мы очень рассчитывали на реновацию. Рассчитывали, что доплата будет небольшая, 1-3 миллиона. А в итоге получается, что надо покупать квартиру за 7-9 миллионов. Если бы у нас была возможность купить жилье за такие деньги, мы бы это сделали, не дожидаясь реновации».

«Зеленоград.ру» запросит в мэрии объяснений по этой проблеме.

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Метки:
микрорайон 19, реновация
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