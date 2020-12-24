Для жителей домов 12А, 12Б, 14, 14А и 16 на Заводской улице с 25 декабря начинают работать «Центры информирования по переселению». Они находятся в новостройках — корпусах 934 и 1934. Прием идёт по предварительной записи.

С Заводской (19-й микрорайон) в новостройки переселяют первые пять домов по программе реновации. В информационных центрах консультируют и отвечают на вопросы переселенцев специалисты фонда реновации, префектуры, департамента городского имущества, представители застройщика и управляющей компании новостроек. Центры откроют на первых этажах новых домов. Корпус 934 находится возле Солнечной аллеи (остановка «Универсам»), корпус 1934 — возле Георгиевского проспекта, на Овражной улице (остановки «Георгиевский проспект» или «Овражная улица»).

Информационные центры работают:

25 и 26 декабря — с 9:00 до 21:00

28-30 декабря — с 12:00 до 20:00

31 декабря — с 9:00 до 15:00

с 11 января — с понедельника по субботу с 12:00 до 20:00, воскресенье выходной.

Надо записаться на прием по телефону — из-за коронавируса соблюдается график приема: 8(495)201-07-30, доб. 1138 и 8(495)201-07-30, доб. 1137. Запись — в часы работы центров. Об этом сообщила управа района Крюково.

Одновременно переселяющимся жителям должно прийти «письмо счастья» — в почтовый ящик, на электронную почту или в личный кабинет на сайте мэрии. В письме должен быть указан новый адрес (номер корпуса и квартиры), площадь квартиры, количество комнат, порядок её осмотра, адрес, где можно получить ключи.