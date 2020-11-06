Корпус А

Самый большой корпус рассчитан на 201 студента и вместит 91 жилую комнату на двух человек (площадью в среднем около 15 кв.метров). Большинство комнат будут спаренными в блоки с раздельными санузлами, состоящими из туалета и ванной комнаты с душем. Небольшое количество комнат останутся отдельными, с собственными санузлами. В некоторых блоках предусмотрены кладовки.

Кухня будет общей на этаж, как и помещение для стирки/глажки/сушки одежды со стиральными машинами. На первом этаже разместятся также комнаты персонала и администрации: охраны, коменданта, вахтера, консьержа. Студентам будут отведены комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха и досуга с диванами и ж/к телевизором, помещения для хранения личных вещей.

Особенность блока А состоит в том, что его первый этаж максимально адаптируют для маломобильных жильцов и инвалидов-колясочников: здесь распланированы шесть жилых комнат на двух инвалидов (площадью 16-24 кв.метров) и семь комнат на одного (12.7-14 кв.метров), большинство спарены в блоки с совмещенным санузлом, в котором будет ванна вместо душевой кабинки. Для комфорта перемещения инвалидов все углы в коридорах будут скруглены. Дверные ручки установят в метре от пола и наклеят на них полоски с тактильным шрифтом Брайля, на стеклянных дверях сделают контрастные наклейки, в санузлах — тревожные кнопки с сигналом в помещение консьержа, а у входов в комнаты для инвалидов — световые маячки габаритов входных дверей. Также у обитателей первого этажа будет своя комната для занятий.