На территории общежития планируется посадить много деревьев и кустарников, сообщает МИЭТ. А позади него останется лес, который сейчас подступает практически к самой Солнечной аллее. Общежитие будет отвечать всем современным требованиям комфорта и безопасности, в том числе будут созданы условия для проживания маломобильных граждан.

О планах по дальнейшему использованию фонда общежитий после ввода в строй нового в МИЭТе пока не говорят. Старый стугородок на улице Юности, построенный более 50 лет назад, состоит из четырех корпусов коридорного типа и башни с улучшенными комнатами, в том числе для семейных старшекурсников МИЭТа. Сейчас студгородок с трудом вмещает даже студентов технических направлений, которые поступают с общежитием, а на часть направлений принимают абитуриентов без поселения — и это ограничивает университет в наборе иногородних студентов. Несколько лет назад МИЭТ взял в аренду несколько этажей в корпусе 814, где также размещает своих студентов. Бывший санаторий «Энергия» на Пятницком шоссе, который поступил в распоряжение вуза с 2016 года, требует капитального ремонта — пока в нём не размещают никого. Традиционно МИЭТ оказывает своим студентам помощь в поиске квартир для совместной аренды в Зеленограде.

Первый проект общежития МИЭТа на принадлежащем вузу участке в 1,4 га на Солнечной аллее был готов еще в 90-е годы — тогда он был рассчитан на 26 тысяч квадратных метров, и к настоящему времени уменьшился более чем в два раза. Но даже на это строительство денег ждали с 2014 года, когда МИЭТ посетил Дмитрий Медведев и пообещал финансирование. Предполагалось, что в 2016 году новое общежитие уже будет построено. Так что нынешний срок — 2023 год — по сути, отсрочка планов на семь лет, если не на все двадцать семь.