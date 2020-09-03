1 сентября министерство науки и высшего образования РФ издало приказ о выделении МИЭТу более 600 миллионов для строительства общежития на Солнечной аллее. Четырехэтажное общежитие гостиничного типа на 500 мест общей площадью более 11 тысяч квадратных метров возведут напротив МИЭТа, на незанятом участке между «Ангстремом» и кирпичным зданием компании «Карт Экспресс» (бывшей «Орги Зеленоград», а в советские времена — «Школьного завода»). Завершить строительство о ввести общежитие в эксплуатацию планируется к 2023 году.
Конкурс по выбору строителей еще впереди. «Пока принято только решение о включении нас в планы и выделении средств» , — прокомментировали «Зеленоград.ру» в МИЭТе.
Согласно приказу деньги будут выделять ежегодно: в 2020 году — 60 млн, в 2021 году — 296,5 млн, в 2022 году — 224,6 млн. Кроме того, МИЭТ уже вложил в проектные работы 26,4 млн рублей в 2019 году.
Общежитие будет состоять из трёх корпусов, выполненных в едином стиле и соединённых наземными переходами. «Благодаря фасадным решениям здание удачно впишется в существующую городскую среду: для облицовки проектировщики выбрали клинкерную плитку и панели теплых пастельных оттенков», — отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
На территории общежития планируется посадить много деревьев и кустарников, сообщает МИЭТ. А позади него останется лес, который сейчас подступает практически к самой Солнечной аллее. Общежитие будет отвечать всем современным требованиям комфорта и безопасности, в том числе будут созданы условия для проживания маломобильных граждан.
О планах по дальнейшему использованию фонда общежитий после ввода в строй нового в МИЭТе пока не говорят. Старый стугородок на улице Юности, построенный более 50 лет назад, состоит из четырех корпусов коридорного типа и башни с улучшенными комнатами, в том числе для семейных старшекурсников МИЭТа. Сейчас студгородок с трудом вмещает даже студентов технических направлений, которые поступают с общежитием, а на часть направлений принимают абитуриентов без поселения — и это ограничивает университет в наборе иногородних студентов. Несколько лет назад МИЭТ взял в аренду несколько этажей в корпусе 814, где также размещает своих студентов. Бывший санаторий «Энергия» на Пятницком шоссе, который поступил в распоряжение вуза с 2016 года, требует капитального ремонта — пока в нём не размещают никого. Традиционно МИЭТ оказывает своим студентам помощь в поиске квартир для совместной аренды в Зеленограде.
Первый проект общежития МИЭТа на принадлежащем вузу участке в 1,4 га на Солнечной аллее был готов еще в 90-е годы — тогда он был рассчитан на 26 тысяч квадратных метров, и к настоящему времени уменьшился более чем в два раза. Но даже на это строительство денег ждали с 2014 года, когда МИЭТ посетил Дмитрий Медведев и пообещал финансирование. Предполагалось, что в 2016 году новое общежитие уже будет построено. Так что нынешний срок — 2023 год — по сути, отсрочка планов на семь лет, если не на все двадцать семь.
Вместе с МИЭТом деньги на строительство или реконструкцию общежитий по приказу Минобрануки выделены еще около тридцати российских вузов, в том числе Физтех в Долгопрудном, столичные МИФИ и МАИ.