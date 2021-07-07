Участок на границе Зеленограда и Андреевки начали готовить к застройке. Откачали воду из пруда и вырубили более тысячи деревьев. Вот что удалось выяснить 07.07.2021 ZELENOGRAD.RU

В конце прошлого года участок земли напротив ресторана «Раздолье» и стройрынка (возле въезда в Зеленоград и Георгиевского шоссе) отдали под жилую застройку. Землю уже начали готовить к строительству, но официально строительные компании не подтверждают этого и не раскрывают планы. Рассказываем, что сейчас известно о будущей стройке.

Что происходит на участке

Общая площадь участка — 42 гектара, а будущей жилой застройки — 63300 квадратных метров. В таких объёмах можно построить 3-5 больших многоквартирных домов.

В начале июня рабочие откачали воду из пруда на этом участке — он попадает в зону застройки. Воду перекачивали в другой водоем, который находится в 350 метрах от него. По словам местного жителя, из-за этого соседний пруд переполнился и «побежал» в лес.

Глава Андреевки Светлана Солнцева сказала «Зеленоград.ру», что есть заключение Московско-Окского бассейнового водного управления Росводресурсов, что это не пруд, а копань: ведомство дало такой ответ еще в 2019 году после запроса неких двух физлиц — Богомолова и Устинова.

Вероятно, после осушения пруд планируют засыпать для удобства строительства. В Водном кодексе РФ пруды-копани не упоминаются вообще, поэтому водоохранной зоны у них нет. От прудов копани отличаются, в основном, тем, что у них нет наземной связи с другими видами водных объектов. Пруды создаются в том числе для регулирования стока, а копани — для хозяйственных целей.

Также в границах участка вырубили деревья вдоль Георгиевского проспекта. Порубочный билет администрация Солнечногорска выдавала на 1342 дерева и 4828 кустарников. Выдаче билета предшествовало обследование леса и некое платежное поручение. Эти документы в администрации не представили для ознакомления, сославшись на то, что они являются внутренними.

Кто и что будет строить

Разрешение на перекачку воды администрация Солнечногорска выдала красноярскому ООО «СтройИнновация». Сотрудник этой компании, который работал на участке в Андреевке, сказал «Зеленоград.ру», что на этой площадке будет «восемь домов стоять». Официально в фирме не стали ни подтверждать, ни опровергать свою причастность к будущей строке: по словам представителя компании, они будут готовы вернуться к этому разговору в августе.

Порубочный билет получила другая красноярская компания — «КапиталИнвест». Именно ей с 10 декабря 2020 года, по данным Росреестра, принадлежат права на участок будущей застройки. До этого, с 2013 года земля была в аренде на 49 лет компания «Орион». Сейчас эта фирма переуступила права на землю «КапиталИнвесту», договор аренды с ними заключен до 2062 года. Связаться с застройщиком на момент публикации не удалось.

По данным системы «Контур.Фокус», «СтройИнновация» принадлежит красноярскому предпринимателю Александру Якубовичу. До января 2021 года ему принадлежал и «КапиталИнвест». А сейчас уже 50% долю вэтого застройщика владеет зеленоградский предприниматель Дмитрий Артемьев. До 1 апреля 2021 года он контролировал и крупнейшего зеленоградского застройщика — компанию «Альтстрой».

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Метки:
жилищное строительство, поселок андреевка, вырубка, пруд
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