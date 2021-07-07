Глава Андреевки Светлана Солнцева сказала «Зеленоград.ру», что есть заключение Московско-Окского бассейнового водного управления Росводресурсов, что это не пруд, а копань: ведомство дало такой ответ еще в 2019 году после запроса неких двух физлиц — Богомолова и Устинова.

Вероятно, после осушения пруд планируют засыпать для удобства строительства. В Водном кодексе РФ пруды-копани не упоминаются вообще, поэтому водоохранной зоны у них нет. От прудов копани отличаются, в основном, тем, что у них нет наземной связи с другими видами водных объектов. Пруды создаются в том числе для регулирования стока, а копани — для хозяйственных целей.

Также в границах участка вырубили деревья вдоль Георгиевского проспекта. Порубочный билет администрация Солнечногорска выдавала на 1342 дерева и 4828 кустарников. Выдаче билета предшествовало обследование леса и некое платежное поручение. Эти документы в администрации не представили для ознакомления, сославшись на то, что они являются внутренними.