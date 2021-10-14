Мусор продолжает гореть — полиция бездействовать

Сколько раз с начала года горел мусор в Зеленограде, сказать сложно: все дают разные цифры. Например, у МЧС с января зафиксировано 64 случая: судя по всему, они считают не только баки для мусора, но и 6-8 кубометровые контейнеры для крупногабаритного мусора, которые горят чаще. Ни по одному из этих случаев не нашли признаков поджога. Наиболее вероятной причиной горения назвали неосторожное обращение с огнем.

У балансодержателя баков — компани «МСК-НТ» — записано всего восемь случаев: они считают не просто любые пожары, а именно сгоревшие контейнеры. Из-за возгораний компания с начала года потеряла 62 тысячи рублей. Они написали три обращения в полицию по этому поводу.

«Несмотря на серьезность ситуации, по двум заявлениям было отказано, ввиду отсутствия состава преступления. По первому ответ от МВД пока не получен (с января)» , — сообщили редакции в «МСК-НТ».

В феврале этого года префектура давала понять, что считает такие возгорания поджогами и проводила совместное с полицией расследование для поиска злоумышленника. Чем закончилось расследование, неизвестно, но в марте первый замглавы управы Силино по ЖКХ и благоустройству Максим Хлудов сказал, что возгорания и пожары прекратились, и у него «есть некая уверенность в том, что это надолго». События последующих месяцев показали, что он ошибся.

Например, пять случаев горения мусора в контейнерах произошли в Зеленограде за один день 31 июля. Все пять точек рядом друг с другом, три из них — в 1-м микрорайоне. Их можно пройти пешком за полчаса.

Распределение некоторых пожаров заставляет склоняться к мысли об умышленных поджогах. Так, в конце лета возле корпуса 505 мусор горел дважды в течение трех дней. Там же контейнер загорелся 9 сентября.

В целом, судя по сводкам МЧС, с 6 сентября по 4 октября в городе произошло два возгорания мусора именно в уличных баках. Еще пару раз горел мусор в мусоропроводе.