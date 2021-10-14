Полиция не стала расследовать ни одно из заявлений зеленоградцев о горящем мусоре. Для этого у нее есть три причины 14.10.2021 ZELENOGRAD.RU

С начала 2021 года жители Зеленограда написали в полицию 31 заявление по поводу горения мусора в баках для мусора и мусоропроводах. На самом деле случаев горения мусора гораздо больше, но сколько точно никто не знает — разные ведомства считают по-разному и дают разные цифры. В МВД не нашли причин, чтобы начать расследование этих случаев, и объяснили «Зеленоград.ру» почему.

Получая заявления от кого-либо от жителей, полиция проводит доследственную проверку. Органы дознания выясняют обстоятельства возгорания и подсчитывают ущерб. В возбуждении уголовного дела отказывают по трем причинам:

  • отсутствие причиненного ущерба
  • причинение незначительного ущерба
  • отсутствие признаков умысла у человека, из-за которого мусор начал гореть

Последний фактор выявляют сотрудники отдела дознания из МЧС. Для этого они проводят экспертизу на месте происшествия. Если даже согласиться с тем, что все мусорки загорались от случайно брошенного окурка, получается, что никакого наказания для безответственных курильщиков не будет.

Мусор продолжает гореть — полиция бездействовать

Сколько раз с начала года горел мусор в Зеленограде, сказать сложно: все дают разные цифры. Например, у МЧС с января зафиксировано 64 случая: судя по всему, они считают не только баки для мусора, но и 6-8 кубометровые контейнеры для крупногабаритного мусора, которые горят чаще. Ни по одному из этих случаев не нашли признаков поджога. Наиболее вероятной причиной горения назвали неосторожное обращение с огнем.

У балансодержателя баков — компани «МСК-НТ» — записано всего восемь случаев: они считают не просто любые пожары, а именно сгоревшие контейнеры. Из-за возгораний компания с начала года потеряла 62 тысячи рублей. Они написали три обращения в полицию по этому поводу.

«Несмотря на серьезность ситуации, по двум заявлениям было отказано, ввиду отсутствия состава преступления. По первому ответ от МВД пока не получен (с января)» , — сообщили редакции в «МСК-НТ».

В феврале этого года префектура давала понять, что считает такие возгорания поджогами и проводила совместное с полицией расследование для поиска злоумышленника. Чем закончилось расследование, неизвестно, но в марте первый замглавы управы Силино по ЖКХ и благоустройству Максим Хлудов сказал, что возгорания и пожары прекратились, и у него «есть некая уверенность в том, что это надолго». События последующих месяцев показали, что он ошибся.

Например, пять случаев горения мусора в контейнерах произошли в Зеленограде за один день 31 июля. Все пять точек рядом друг с другом, три из них — в 1-м микрорайоне. Их можно пройти пешком за полчаса.

Распределение некоторых пожаров заставляет склоняться к мысли об умышленных поджогах. Так, в конце лета возле корпуса 505 мусор горел дважды в течение трех дней. Там же контейнер загорелся 9 сентября.

В целом, судя по сводкам МЧС, с 6 сентября по 4 октября в городе произошло два возгорания мусора именно в уличных баках. Еще пару раз горел мусор в мусоропроводе.

Единичные обращения в полицию по поводу горящего мусора, кажется, не работают. Если у вас есть предложения, как можно прекратить поджоги или более эффективно воздействовать на правоохранительные органы в этом вопросе, пожалуйста, напишите нам: в вотсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru

Это важная история, потому что крайними в этой ситуации остаются жители. Пусть ущерб от поджогов и небольшой, но в конечном счете его оплачивают жители через коммунальные платежи или налоги. А еще люди вынуждены жить с запахом гари и ощущением беззащитности перед хулиганами.

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Метки:
пожары, поджог, контейнерные площадки для мусора
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