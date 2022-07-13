Где пешеходные кнопки, где адаптивное регулирование, где индуктивные петлевые детекторы, где вся мощь интеллектуальной транспортной системы Москвы? Ничего этого нет — светофор тупо отсчитывает пешеходам 90 секунд.

До установки здесь светофора опасность для пешеходов действительно была — но только от редких машин, выезжающих из пятого микрорайона и из Никольского проезда. Основной поток по Московскому проспекту тормозил на «лежачем полицейском» и безопасно пропускал пешеходов. Получается, раньше пешеход ждал примерно ноль секунд, чтобы начать переходить дорогу, а теперь ждёт до 90 секунд. Или не ждёт.

Особенно цинично на этом фоне выглядит вчерашнее заявление департамента транспорта, который называет этот светофор в числе тех, которые поставили, «чтобы транспорт ехал быстрее, а пешеходы меньше ждали на переходах». Дептранс заявляет, что «анализировал каждый участок перед тем, как вводить изменения: интенсивность движения, количество полос, автобусные маршруты… И конечно, особое внимание уделяли просьбам жителей». Такой анализ — это фиаско, дептранс.

А чтобы пешеходам было ещё приятней, дептранс приготовил им сюрприз в виде знака прямо на проходе — точно на высоте головы.