Новый светофор на въезде в Зеленоград через Московский проспект, возле «Азбуки вкуса», включили сегодня днём. Он также регулирует пешеходные переходы и выезд из 5-го микрорайона и Никольского проезда (дорога в МЖК).

«Лежачие полицейские» после включения светофоров убрали. Поможет ли эта мера и светофор уменьшить пробку на въезде в Зеленоград, пока непонятно. На момент публикации, в среду днем, не в пиковое время, въезд стоял в «красной» пробке, но это вероятно связано с тем, что одну полосу занимает машина с вышкой, настраивающая светофор.