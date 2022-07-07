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На въезде в Зеленоград включили новый светофор. Станет ли меньше пробка и безопасней переход? 07.07.2022 ZELENOGRAD.RU

Новый светофор на въезде в Зеленоград через Московский проспект, возле «Азбуки вкуса», включили сегодня днём. Он также регулирует пешеходные переходы и выезд из 5-го микрорайона и Никольского проезда (дорога в МЖК).

«Лежачие полицейские» после включения светофоров убрали. Поможет ли эта мера и светофор уменьшить пробку на въезде в Зеленоград, пока непонятно. На момент публикации, в среду днем, не в пиковое время, въезд стоял в «красной» пробке, но это вероятно связано с тем, что одну полосу занимает машина с вышкой, настраивающая светофор.

Поставить в этом месте светофор решили ещё год назад. Цель установки была не в пробке, а в повышении безопасности. Впрочем, дорогу пешеходам в этом месте всегда уступали и без светофора, замедляясь на «лежачем полицейском». Теперь, хотя светофор даёт пешеходам ощущение безопасности, им придётся долго ждать перехода, сейчас — 90 секунд. Не исключено, что некоторые будут перебегать дорогу на «красный» — особенно, чтобы успеть на подъезжающий 400-й.

Возможно, станет сложней разворачиваться напротив остановки 400-го автобуса — раньше машины, и так стоящие в пробке на въезде в город, спокойно пропускали разворачивающихся, а теперь они будут стараться побыстрей проехать на зеленый сигнал светофора. То есть удобней может стать транзитным машинам, въезжающим в город, а местным жителям, возможно, станет хуже.

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Метки:
пешеходы, пешеходный переход, светофор, московский проспект
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