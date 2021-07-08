Префектура сформировала план мероприятий, призванных повысить безопасность пешеходов и водителей в 2021—2022 годах и дальше — с неопределенным пока сроком. Это установка или реконструкция светофоров, устройство или перенос пешеходных уличных переходов, установка контрастного освещения на переходах, островков безопасности, новых остановок и тротуаров. Рассказываем, где и что собираются сделать. А ещё — почему именно в этих местах, и кто этим занимается.
Новые нерегулируемые переходы
- Два перехода в проезде 5253 (от Московского проспекта вглубь 5 микрорайона, вдоль корпусов 515-521) — 2021 год
- Переход через улицу Николая Злобина, между площадью Юности и корпусом 128 — 2021 год
Светофоры на «зебрах»
- На Московском проспекте у остановки «Дворец культуры», между корпусами 352 и 604 — 2021 год
- На Московском проспекте у корпуса 514 (пятый торговый). Это въезд в город с Ленинградского шоссе. Срок установки не определен. Скорее всего, сделают в рамках реконструкции Московского проспекта
Реконструкция светофора
- На Московском проспекте у остановки «Спортивная школа. Сейчас светофор регулирует только движение на Московском проспекте. Планируется сделать регулируемыми также выезды на Московский проспект в этом месте из 3 и 6 микрорайонов — 2021 год
- На пересечении Солнечной аллеи и Панфиловского проспекта. Светофор планируют перенести ближе к пересечению, что улучшит видимость приближающегося с Панфиловского проспекта транспорта, — 2021 год
Камеры контроля нарушений ПДД
- На пересечении Центрального проспекта и улицы Юности — 2021 год
Контрастное освещение (дополнительная подсветка) на пешеходных переходах (2021—2022 годы)
- На Московском проспекте у остановки «Дворец культуры»
- На Московском проспекте у остановки «Спортивная школа»
- На Сосновой аллее у остановки «Центр Ювелир»
- На Озерной аллее у одноименной остановки напротив корпуса 701
- На Сосновой аллее напротив корпуса 704
- На Сосновой аллее у остановки «Водоканал»
- На Березовой аллее напротив корпуса 448
- На Железнодорожной улице у подстанции скорой помощи и колледжа №50
- У остановки «Корпус 815»
- На Московском проспекте у корпуса 514 (срок не определен, скорее всего, в рамках реконструкции Московского проспекта)
Новые нерегулируемые переходы
- На улице Советской возле дома 4 — 2022 год
- На улице Новокрюковской напротив корпуса 1462 и гаража (Новокрюковская, 3А). Две «зебры» — 2022 год
- На улице Заводской напротив нового парка у 23-го микрорайона. С устройством тротуара и подходов к переходу — 2022 год
- Возле пересечения улиц Заводская и Новомалино — 2022 год
Перенос нерегулируемых переходов
- На улице Дмитрия Разумовского в 23-м микрорайоне у корпусов 2301В и 2305В — переходы сдвинут и упорядочат парковки вдоль проезжей части — 2021 год
- На улице Радио у пересечения с Георгиевским проспектом — «зебру» сдвинут на 10 метров, чтобы лучше было видно пешеходов — 2022 год
- На улице Советской возле дома 6 — 2022 год
Светофоры на «зебрах»
- На улице Андреевка у корпуса 1602 — 2021 год
- На пересечении Георгиевского проспекта и Заводской улицы — 2021 год
- На улице Андреевка у корпусов 1509, 1557 и 1605. Срок не определен
- На Панфиловском проспекте у корпуса 1539. Срок не определен
Островки безопасности
- На улице Летчицы Тарасовой (между 19 и 20 микрорайонами), напротив корпуса 2027. Островок безопасности будет в центре регулируемого перехода — 2021 год
Новая остановка
- На Георгиевском проспекте напротив поликлиники и травмпункта в 20-м микрорайоне. Остановка нужна в основном жителям 23-го микрорайона — 2021 год
Выезд из двора
- Улица Летчицы Тарасовой, у корпуса 2032. Здесь сделают выезд из двора дома на улицу с разграничением транспортных и пешеходных потоков — 2021 год. В перспективе рядом построят кафе
Камеры контроля нарушений ПДД, 2021 год
- На Георгиевском шоссе у хосписа (корпус 1701)
- На пересечении улиц Логвиненко (корпус 1501) и Андреевка
Контрастное освещение на пешеходных переходах
В 2021—2022 годах
- На улице Андреевка у корпусов 1509, 1557, 1602
- На улице Михайловка у корпусов 1409, 1420
- На улице Александровка у корпусов 1420, 1432
- На улице Логвиненко у корпуса 1519
- У остановки «Георгиевский проспект» на пересечении Георгиевского проспекта с Кутузовским шоссе и улицей Радио
- На улице Новокрюковской — возле станции Крюково и возле остановки «Корпус 1471».
- На Панфиловском проспекте рядом со стоматологической поликлиникой
- На Кутузовском шоссе напротив Кутузово
С неопределенным сроком
- На улице Андреевка у корпуса 1605
- На улице 2-я Пятилетка у дома 2
- На Заводской улице у домов 12Б и 18
Всё это планы разной степени давности. Префектура сформировала эти адреса на основе решений окружной комиссии по безопасности дорожного движения, по сути обобщив их. Сроки тоже условные. За установку или реконструкцию светофоров, устройство новых остановок и дорожных камер отвечает Центр организации дорожного движения (ЦОДД), подведомственный департаменту транспорта. Префектура может только попросить включить те или иные адреса в программы на 2021-2022 годы.
Переносом и устройством «зебр», устройством парковок и тротуаров в определенных местах занимаются районные управы. Согласно документу, они должны сделать это за счет доходов от платных парковок. Имеются в виду все московские платные парковки, доходы от которых идут в городской бюджет, а затем распределяются по управам.
Кроме того, распоряжение обязывает управы «предусматривать мероприятия по созданию безопасной велоинфраструктуры». Что это такое, не уточняется.
В документе отмечается, что уже сделано для безопасности дорожного движения за истекший период — с момента выхода аналогичного распоряжения в июле 2020 года. В частности, построен пешеходный мост в Савелкинском проезде, снижена разрешенная скорость движения на четырех улицах, установлены дорожные камеры на 16-ти участках улиц, установлены светофоры на 11-ти переходах, устроено 614 парковочных мест на 11-ти улицах. Включение новой фазы светофоров на переходах, разрешающей одновременно движение пешеходов и поворот машин направо, не упоминается.