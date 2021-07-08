Почему именно в этих местах, и кто этим занимается

Всё это планы разной степени давности. Префектура сформировала эти адреса на основе решений окружной комиссии по безопасности дорожного движения, по сути обобщив их. Сроки тоже условные. За установку или реконструкцию светофоров, устройство новых остановок и дорожных камер отвечает Центр организации дорожного движения (ЦОДД), подведомственный департаменту транспорта. Префектура может только попросить включить те или иные адреса в программы на 2021-2022 годы.

Переносом и устройством «зебр», устройством парковок и тротуаров в определенных местах занимаются районные управы. Согласно документу, они должны сделать это за счет доходов от платных парковок. Имеются в виду все московские платные парковки, доходы от которых идут в городской бюджет, а затем распределяются по управам.

Кроме того, распоряжение обязывает управы «предусматривать мероприятия по созданию безопасной велоинфраструктуры». Что это такое, не уточняется.

В документе отмечается, что уже сделано для безопасности дорожного движения за истекший период — с момента выхода аналогичного распоряжения в июле 2020 года. В частности, построен пешеходный мост в Савелкинском проезде, снижена разрешенная скорость движения на четырех улицах, установлены дорожные камеры на 16-ти участках улиц, установлены светофоры на 11-ти переходах, устроено 614 парковочных мест на 11-ти улицах. Включение новой фазы светофоров на переходах, разрешающей одновременно движение пешеходов и поворот машин направо, не упоминается.