В этом году через улицу Николая Злобина у корпуса 128 устроят дополнительную «зебру» с подсветкой. Депутаты района Матушкино согласовали выделение на эти цели 1,65 млн рублей.

Решение обустроить нерегулируемый переход между площадью Юности и жилым корпусом 128 приняла почти год назад комиссия по безопасности дорожного движения с формулировкой «наблюдается интенсивное движение пешеходов». «Зебры» находятся в 60 метрах слева и в 100 метрах справа от этого места. Убирать их после устройства нового перехода не планируется. Возле перехода планируют также сделать трапециевидного «лежачего полицейского».