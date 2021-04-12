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Депутаты согласовали финансирование дополнительной «зебры» от площади Юности к 1 микрорайону 12.04.2021 ZELENOGRAD.RU

В этом году через улицу Николая Злобина у корпуса 128 устроят дополнительную «зебру» с подсветкой. Депутаты района Матушкино согласовали выделение на эти цели 1,65 млн рублей.

Решение обустроить нерегулируемый переход между площадью Юности и жилым корпусом 128 приняла почти год назад комиссия по безопасности дорожного движения с формулировкой «наблюдается интенсивное движение пешеходов». «Зебры» находятся в 60 метрах слева и в 100 метрах справа от этого места. Убирать их после устройства нового перехода не планируется. Возле перехода планируют также сделать трапециевидного «лежачего полицейского».

На разработку проекта освещенной «зебры» в 2020 году выделили 295,7 тысяч рублей по той же программе стимулирования управ. Почему средства на этот переход выделяют по этой программе, а не из средств на безопасность дорожного движения, неизвестно.

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Метки:
пешеходы, безопасность дорожного движения, микрорайон 1, пешеходный переход, улица злобина
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