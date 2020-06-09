Решение об устройстве нерегулируемого перехода между площадью Юности и жилым корпусом 128, где находятся управа района Матушкино и «Мои документы», приняла окружная комиссия по безопасности дорожного движения. С формулировкой «наблюдается интенсивное движение пешеходов». «Зебры» находятся в 60 метрах слева и в 100 метрах справа от этого места. Убирать их после устройства нового перехода не планируется, сообщили «Зеленоград.ру» в Центре организации дорожного движения.



Возле перехода планируют сделать трапециевидного «лежачего полицейского» и поставить контрастное освещение. Устройство перехода поручено управе Матушкино. Чётких сроков выполнения работ сейчас нет — до конца года, сообщили в управе.