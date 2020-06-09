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От площади Юности к 1 микрорайону сделают ещё один переход. Потому что там ходит много людей 09.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Есть две «зебры», чтобы перейти от площади Юности к первому микрорайону — возле поворота с Центрального проспекта на улицу Николая Злобина и подальше, напротив корпуса 129. Но люди массово переходят дорогу именно напротив корпуса 128: им неудобно после перехода идти назад даже 60 метров.

Решение об устройстве нерегулируемого перехода между площадью Юности и жилым корпусом 128, где находятся управа района Матушкино и «Мои документы», приняла окружная комиссия по безопасности дорожного движения. С формулировкой «наблюдается интенсивное движение пешеходов». «Зебры» находятся в 60 метрах слева и в 100 метрах справа от этого места. Убирать их после устройства нового перехода не планируется, сообщили «Зеленоград.ру» в Центре организации дорожного движения.

Возле перехода планируют сделать трапециевидного «лежачего полицейского» и поставить контрастное освещение. Устройство перехода поручено управе Матушкино. Чётких сроков выполнения работ сейчас нет — до конца года, сообщили в управе.

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Метки:
пешеходный переход, безопасность дорожного движения, улица злобина
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Обсуждение
A T
2 часа назад
Непонятно именно с т.з. здравого смысла, зачем им из двора идти 60 метров вдоль ул. Николая Злобина, которая используется по сути как внутримикрорайонный проезд, а не улица с интенсивным движением для связи частей города между собой. Там вполне пригодится переход. Если там ездите, видите, что в любом случае нужно быть очень внимательным. И без нового перехода не разгонитесь.
Как раз дурость и неуважение - из принципа пытаться заставлять пешеходов делать крючки в таких местах.
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