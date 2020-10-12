На разработку проекта освещенной «зебры» через улицу Николая Злобина у корпуса 128 выделили средства — 295,7 тысяч рублей по программе стимулирования управ придут из бюджета Москвы. Депутаты района Матушкино согласовали эти средства в августе. Изначально планировалось сделать переход в 2020 году, однако из-за коронавируса работы перенесли на 2021 год, сообщили в префектуре.

Заказчиком проекта станет «Жилищник», конкурс проведут до конца декабря. Стоимость самого строительства станет известна после разработки документации.