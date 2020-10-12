На разработку проекта освещенной «зебры» через улицу Николая Злобина у корпуса 128 выделили средства — 295,7 тысяч рублей по программе стимулирования управ придут из бюджета Москвы. Депутаты района Матушкино согласовали эти средства в августе. Изначально планировалось сделать переход в 2020 году, однако из-за коронавируса работы перенесли на 2021 год, сообщили в префектуре.
Заказчиком проекта станет «Жилищник», конкурс проведут до конца декабря. Стоимость самого строительства станет известна после разработки документации.
Решение обустроить нерегулируемый переход между площадью Юности и жилым корпусом 128 приняла комиссия по безопасности дорожного движения с формулировкой «наблюдается интенсивное движение пешеходов». «Зебры» находятся в 60 метрах слева и в 100 метрах справа от этого места. Убирать их после устройства нового перехода не планируется. Возле перехода планируют сделать трапециевидного «лежачего полицейского» и поставить контрастное освещение. Устройство перехода поручено управе Матушкино.
Подписывайтесь на новости 1-го микрорайона и присоединяйтесь к группам в инстаграме, вконтакте или фейсбуке — здесь больше местных новостей.