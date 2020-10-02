Переход через Савёлкинский проезд убрали вместе со светофором. Его делали, как временный, но потом решили оставить 02.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Регулируемый пешеходный переход через Савелкинский проезд между «Флейтой» и бизнес-центром убрали днем 2 октября без предупреждения: демонтировали светофор, саму «зебру» и лестницу к переходу.

Переход сделали в начале апреля. Он нужен был на период строительства пешеходного моста, объяснили «Зеленоград.ру» в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Со стороны корпуса 360 сделали деревянную лестницу — спуск к переходу. Жители 3-го микрорайона переходили шестиполосную дорогу именно здесь — так быстрее было попасть в тот же сбербанк, магазин или парк Победы. Поэтому временный переход пользовался популярностью. Сейчас это место выглядит так:

Изначально планировалось, что после достройки моста в Савёлкинском проезде уберут временную «зебру». Это предусмотрено скорректированным проектом моста. Когда об этом стало известно, люди попросили сохранить переход, и ЦОДД поддержал их, сообщив, что они обратились в префектуру с этим предложением. В марте 2020 года в префектуре «Зеленоград.ру» подтвердили, что не будут возражать против сохранения «в случае признания специалистами целесообразности [этой инициативы]».

Читайте также
«Полностью поддерживаем сохранение пешеходного перехода». Специалисты решили сохранить «зебру» через Савёлкинский проезд

В августе 2020 года департамент транспорта также одобрил этот временный переход, однако несмотря на поддержку специалистов и жителей, сегодня его все-таки демонтировали.

Читайте также
Дептранс одобрил новые переходы на Озерной аллее, в 18-м микрорайоне и сохранение временного перехода через Савёлкинский проезд

Подписывайтесь на новости 3-го микрорайона и присоединяйтесь к группам в инстаграме, вконтакте или фейсбуке — здесь больше местных новостей.

Нужно ли вернуть переход через Савелкинский проезд?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 65 человек
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
пешеходный переход, безопасность дорожного движения, савелкинский проезд
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Один человек погиб и трое пострадали в лобовом столкновении на Панфиловском проспекте. Выяснили, кем был погибший водитель Новости
Переход через Савёлкинский проезд убрали вместе со светофором. Его делали, как временный, но потом решили оставить Новости
Скончался Борис Яковлев — ветеран войны и первый директор школ 609 и 845 Новости
Штаб по коронавирусу напомнил о штрафах за нарушение самоизоляции и отказе переводить на удаленную работу Новости
Почему вместе с больными деревьями вокруг Зеленограда рубят здоровые. Объясняет начальник отдела защиты лесов Новости
В «Пятёрочках» появились отдельные полки с продуктами для здорового питания Новости
Детский сад на 170 мест начали строить в Андреевке. Он будет круглым и муниципальным Новости
«Каждый четвертый заболевший — либо школьник, либо студент». Собянин допустил переход на дистанционное обучение, если больных станет больше Новости
Центр прикладной урбанистики Зеленограда начинает независимое исследование города самими горожанами Новости
Фитнес-центр «Олимп» в 17 микрорайоне продолжит работать: арендодатель пошел им на уступки Новости
Три дома для переселения жителей пятиэтажек по программе реновации достроены и введены в эксплуатацию Новости
Треть работников каждой организации должны перейти на удалённую работу. Собянин введет новые ограничения, если заболеваемость будет расти Новости
«Мы не могли отстраненно смотреть на их судьбу». Гендиректор НИИМЭ Геннадий Красников о благотворительном фонде для поддержки бывших сотрудников зеленоградского хайтека Истории
Выставка-исследование «Не цифрой единой. Коллаж в эпоху метамодерна» — до конца октября в библиотеке в корпусе 232 Афиша
Интересные лекции и мастер-классы в проекте «Университетские субботы» (онлайн) Афиша
Переход на карту «Мир» для получения пенсий продлили до конца года Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру