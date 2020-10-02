Регулируемый пешеходный переход через Савелкинский проезд между «Флейтой» и бизнес-центром убрали днем 2 октября без предупреждения: демонтировали светофор, саму «зебру» и лестницу к переходу.
Переход сделали в начале апреля. Он нужен был на период строительства пешеходного моста, объяснили «Зеленоград.ру» в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Со стороны корпуса 360 сделали деревянную лестницу — спуск к переходу. Жители 3-го микрорайона переходили шестиполосную дорогу именно здесь — так быстрее было попасть в тот же сбербанк, магазин или парк Победы. Поэтому временный переход пользовался популярностью. Сейчас это место выглядит так:
Изначально планировалось, что после достройки моста в Савёлкинском проезде уберут временную «зебру». Это предусмотрено скорректированным проектом моста. Когда об этом стало известно, люди попросили сохранить переход, и ЦОДД поддержал их, сообщив, что они обратились в префектуру с этим предложением. В марте 2020 года в префектуре «Зеленоград.ру» подтвердили, что не будут возражать против сохранения «в случае признания специалистами целесообразности [этой инициативы]».
В августе 2020 года департамент транспорта также одобрил этот временный переход, однако несмотря на поддержку специалистов и жителей, сегодня его все-таки демонтировали.
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