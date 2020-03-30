Из ЦОДД вскоре ответили, что полностью поддерживают сохранение регулируемого пешеходного перехода и уже обратились в зеленоградскую префектуру с предложением о сохранении данного перехода.

Этот переход пользуется значительным спросом, пояснили свою позицию в ЦОДД. Он обеспечивает безопасный переход улицы для всех групп пешеходов, а поскольку само пересечение оборудовано светофором — наличие перехода не создают пробок. Если переход оставят, то он будет, как и сейчас, регулируемым.

В префектуре «Зеленоград.ру» подтвердили, что ЦОДД обратился с предложением оставить существующий уличный переход. «Префектура не будет возражать против такой инициативы в случае признания специалистами ее целесообразности», сообщил зампрефекта Дмитрий Морозов, — вопрос прорабатывается.

Специалисты, о которых пишет Морозов — это как раз ЦОДД. Поэтому, по всей видимости, переход будет сохранен.