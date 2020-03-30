После того, как стало известно о ликвидации «зебры» со светофором через Савелкинский проезд после завершения строительства моста, редакция «Зеленоград.ру» отправила письма в Центра организации дорожного движения и префекту Анатолию Смирнову, попросив учесть мнение более трети наших читателей, которым удобно переходить дорогу по «зебре». Это хоть и не большинство, но всё равно значимое число людей, интересы которых тоже надо учитывать.
Из ЦОДД вскоре ответили, что полностью поддерживают сохранение регулируемого пешеходного перехода и уже обратились в зеленоградскую префектуру с предложением о сохранении данного перехода.
Этот переход пользуется значительным спросом, пояснили свою позицию в ЦОДД. Он обеспечивает безопасный переход улицы для всех групп пешеходов, а поскольку само пересечение оборудовано светофором — наличие перехода не создают пробок. Если переход оставят, то он будет, как и сейчас, регулируемым.
В префектуре «Зеленоград.ру» подтвердили, что ЦОДД обратился с предложением оставить существующий уличный переход. «Префектура не будет возражать против такой инициативы в случае признания специалистами ее целесообразности», сообщил зампрефекта Дмитрий Морозов, — вопрос прорабатывается.
Специалисты, о которых пишет Морозов — это как раз ЦОДД. Поэтому, по всей видимости, переход будет сохранен.
Решение убрать «зебру» появилось в новой версии проекта строительства надземного перехода. А про светофор на пересечении Центрального проспекта и Савёлкинского проезда в документах сказано: «Временное переоборудование с последующей частичной реконструкцией» — то есть, рассматривается вариант куда-то перенести.
Светофор на уличном переходе поставили в Савелкинском проезде в прошлом году. Сохранить или убрать его после достройки и открытия надземного перехода, еще не решено, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе Центра организации дорожного движения (это учреждение подведомственно департаменту транспорта).
Более 60% участников опроса считают, что оставлять «зебру» не надо. Основной аргумент против — зачем тогда строить надземный переход? Некоторые автомобилисты считают, что светофор на пересечении Центрального проспекта и Савелкинского проезда им «реально мешает» и создаёт пробки. 37% за то, чтоб уличный переход остался.
мост = убрать пешеходный наземный
оставить наземный = демонтироваить мост