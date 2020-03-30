1
«Полностью поддерживаем сохранение пешеходного перехода». Специалисты решили сохранить «зебру» через Савёлкинский проезд 30.03.2020 ZELENOGRAD.RU

После того, как стало известно о ликвидации «зебры» со светофором через Савелкинский проезд после завершения строительства моста, редакция «Зеленоград.ру» отправила письма в Центра организации дорожного движения и префекту Анатолию Смирнову, попросив учесть мнение более трети наших читателей, которым удобно переходить дорогу по «зебре». Это хоть и не большинство, но всё равно значимое число людей, интересы которых тоже надо учитывать.

Из ЦОДД вскоре ответили, что полностью поддерживают сохранение регулируемого пешеходного перехода и уже обратились в зеленоградскую префектуру с предложением о сохранении данного перехода.

Этот переход пользуется значительным спросом, пояснили свою позицию в ЦОДД. Он обеспечивает безопасный переход улицы для всех групп пешеходов, а поскольку само пересечение оборудовано светофором — наличие перехода не создают пробок. Если переход оставят, то он будет, как и сейчас, регулируемым.

В префектуре «Зеленоград.ру» подтвердили, что ЦОДД обратился с предложением оставить существующий уличный переход. «Префектура не будет возражать против такой инициативы в случае признания специалистами ее целесообразности», сообщил зампрефекта Дмитрий Морозов, — вопрос прорабатывается.

Специалисты, о которых пишет Морозов — это как раз ЦОДД. Поэтому, по всей видимости, переход будет сохранен.

Читайте также
Сейчас в проекте моста в Савёлкинском предусмотрена ликвидация «зебры»

Решение убрать «зебру» появилось в новой версии проекта строительства надземного перехода. А про светофор на пересечении Центрального проспекта и Савёлкинского проезда в документах сказано: «Временное переоборудование с последующей частичной реконструкцией» — то есть, рассматривается вариант куда-то перенести.

Светофор на уличном переходе поставили в Савелкинском проезде в прошлом году. Сохранить или убрать его после достройки и открытия надземного перехода, еще не решено, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе Центра организации дорожного движения (это учреждение подведомственно департаменту транспорта).

Более 60% участников опроса считают, что оставлять «зебру» не надо. Основной аргумент против — зачем тогда строить надземный переход? Некоторые автомобилисты считают, что светофор на пересечении Центрального проспекта и Савелкинского проезда им «реально мешает» и создаёт пробки. 37% за то, чтоб уличный переход остался.

Читайте также
«Ушла вечерняя пробка в Савелкинском проезде». Как работает новый светофорный перекресток с Центральным проспектом и что с ним будет дальше
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Как нужно принимать решения о развитии города?
Учитывать интересы разных групп
Ориентироваться на большинство
Зависит от ситуации
Проголосовали 62 человека
Метки:
автомобиль, Смирнов Анатолий Николаевич, пешеходный переход, безопасность дорожного движения, савелкинский проезд, внеуличный пешеходный переход, Морозов Дмитрий Витальевич, цодд
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Обсуждение
3 часа назад
либо мост, либо наземный переход
мост = убрать пешеходный наземный
оставить наземный = демонтироваить мост
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Хроника коронавируса в Зеленограде. Здесь все важные новости. Обновляется постоянно Онлайн
Автобусы 1, 14 и 19 снова делают остановку «Корпус 1538» Новости
«Полностью поддерживаем сохранение пешеходного перехода». Специалисты решили сохранить «зебру» через Савёлкинский проезд Новости
Нарушителя карантина с коронавирусом забрали из его дома в Зеленограде в сопровождении полиции. Видео Новости
Москвичам запретили выходить из дома. Но есть шесть исключений Новости
Слышал, что детские площадки во дворах закрыли из-за коронавируса. Это правда? Ответы
Я хочу помогать людям, пострадавшим от коронавируса. Как стать волонтёром? Ответы
«Если тренд сохранится, к 7 апреля Москву ждут 11 тысяч заболевших». Зеленоградец Даниил Устинов о математической тенденции распространения коронавируса Мнение
Как один дом под Зеленоградом оказался описан в тысячах школьных сочинений. Что видят дети и что было на самом деле Истории
Крюковский рынок: как проверяют товары, продавцов и цены (вообще и в связи с вирусом). Репортаж «Зеленоград.ру» Истории
Детсады закроют на неделю с 28 марта. С дистанционным обучением ситуация пока не ясна (обновлено) Новости
Производитель многоразовых масок под Зеленоградом ищет покупателей Новости
На перекрестках вдоль Панфиловского проспекта ограничили скорость до 50 км/ч Новости
«Саботажников — в черный список». Как бюджетников заставляют регистрироваться и голосовать за поправки в Конституцию Истории
Уличные продуктовые ярмарки откроют досрочно — уже 27 марта Новости
В Московской области объявили о снижении скорости до 50 км/ч, а потом передумали. ГИБДД оказалась против Новости
«Мы не можем выгнать их из поликлиник или не ответить на вопрос». Пенсионеры продолжают массово ходить по врачам и перегружают кол-центры звонками не по делу Истории
Задержания детей в торговых центрах и грабители в защитных костюмах. Какие слухи распространяются в связи с коронавирусом Истории
Строительство новой платформы Ховрино-2 ускорили. Её обещают открыть к концу года Новости
Сколько людей с коронавирусом в Зеленограде? Объясняем, почему никто не может ответить на этот вопрос Ответы
Будут ли отключать кнопки на пешеходных переходах, чтобы уменьшить распространение вируса? Ответы
Хлебозавод 28 открыл службу заказов для жителей Зеленограда и окрестностей Новости
Потерявшим работу москвичам будут платить 19500 рублей в месяц Новости
«Сегодня всем надо быть очень честными». Врач из Зеленограда о смерти первого пациента с коронавирусом Мнения
Освобождение полосы в Савёлкинском проезде откладывается. Чтобы смонтировать пешеходный мост, нужно перекрывать движение на три ночи Новости
Во дворах новостроек в третьем микрорайоне поставили шлагбаумы. Новоселы сами решат, закрывать ли въезд Новости
Какие магазины продолжат работать в «Зеленопарке» на неделе с 28 марта Новости
В парк Победы и зеленоградские лесопарки закрыли доступ посетителей Новости
Магазины вводят специальные часы для посещения пожилыми людьми Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру