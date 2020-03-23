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После достройки моста в Савёлкинском проезде уберут «зебру». Это предусмотрено скорректированным проектом моста 23.03.2020 ZELENOGRAD.RU

В новой версии проекта строительства надземного пешеходного перехода между «Флейтой» и префектурой предписано ликвидировать существующий наземный и реконструировать светофор.

На достройку моста выделено еще 167 миллионов рублей. Эта сумма появилась после корректировки проектной документации и инженерных изысканий Мосгосэкспертизой. В транспортной части после переделки проекта о «зебре» говорится однозначно — «ликвидировать». Про светофор на пересечении Центрального проспекта и Савёлкинского проезда сказано: «Временное переоборудование с последующей частичной реконструкцией». То есть, светофор могут куда-то перенести.

Отсутствие светофора на переходе между префектурой и «Флейтой» и стало причиной решения строить третий пешеходный мост через Савёлкинский проезд. Уличный переход стал в прошлом году регулируемым, то есть, вопрос с безопасностью пешеходов в этом месте решили, и мост стал фактически не нужен. Но его уже начали строить.

Восемь лет назад специалисты по дорожному движению не разрешили ставить на этом переходе светофор, потому что он «парализует движение» и увеличит количество ДТП. Теперь, с введением адаптивной регулировки светофоров, пробок и увеличения аварий в этом месте не наблюдается.

Достроить мост планируется в мае этого года. В скором времени будут монтировать пролёт моста.

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Светофоры, снабженные «умной» регулировкой, которые ставят в Зеленограде последние годы, позволяют не создавать проблем для машин и автобусов — можно дублировать существующие внеуличные (подземные и надземные) переходы обычными уличными. Кажется, что внеуличные переходы максимально безопасны для пешеходов и удобны для машин. Но для так называемых «маломобильных» — пожилых, инвалидов, людей с детскими колясками — тяжесть спуска и подъема по лестницам иногда перевешивает риск попасть под машину при переходе дороги в неположенном месте.

Так, в проекте реконструкции Центрального проспекта были заложены «дубли», в частности, уличный переход со светофором рядом с существующим подземным возле остановки «1-й торговый центр». Но власти запретили его делать. В ноябре прошлого года 80-летняя женщину, решившую перейти в этом месте проезжую часть, сбил автомобиль, от полученных травм она скончалась в больнице.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, пешеходный переход, светофор, савелкинский проезд, мост
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Обсуждение
Валерий Попов
4 часа назад
Если оставить "зебру", после ввода моста в эксплуатацию им никто не будет пользоваться, а это значит выброшенные зря миллионы рублей.
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