Отсутствие светофора на переходе между префектурой и «Флейтой» и стало причиной решения строить третий пешеходный мост через Савёлкинский проезд. Уличный переход стал в прошлом году регулируемым, то есть, вопрос с безопасностью пешеходов в этом месте решили, и мост стал фактически не нужен. Но его уже начали строить.

Восемь лет назад специалисты по дорожному движению не разрешили ставить на этом переходе светофор, потому что он «парализует движение» и увеличит количество ДТП. Теперь, с введением адаптивной регулировки светофоров, пробок и увеличения аварий в этом месте не наблюдается.



Достроить мост планируется в мае этого года. В скором времени будут монтировать пролёт моста.