В новой версии проекта строительства надземного пешеходного перехода между «Флейтой» и префектурой предписано ликвидировать существующий наземный и реконструировать светофор.
На достройку моста выделено еще 167 миллионов рублей. Эта сумма появилась после корректировки проектной документации и инженерных изысканий Мосгосэкспертизой. В транспортной части после переделки проекта о «зебре» говорится однозначно — «ликвидировать». Про светофор на пересечении Центрального проспекта и Савёлкинского проезда сказано: «Временное переоборудование с последующей частичной реконструкцией». То есть, светофор могут куда-то перенести.
Отсутствие светофора на переходе между префектурой и «Флейтой» и стало причиной решения строить третий пешеходный мост через Савёлкинский проезд. Уличный переход стал в прошлом году регулируемым, то есть, вопрос с безопасностью пешеходов в этом месте решили, и мост стал фактически не нужен. Но его уже начали строить.
Восемь лет назад специалисты по дорожному движению не разрешили ставить на этом переходе светофор, потому что он «парализует движение» и увеличит количество ДТП. Теперь, с введением адаптивной регулировки светофоров, пробок и увеличения аварий в этом месте не наблюдается.
Достроить мост планируется в мае этого года. В скором времени будут монтировать пролёт моста.
Светофоры, снабженные «умной» регулировкой, которые ставят в Зеленограде последние годы, позволяют не создавать проблем для машин и автобусов — можно дублировать существующие внеуличные (подземные и надземные) переходы обычными уличными. Кажется, что внеуличные переходы максимально безопасны для пешеходов и удобны для машин. Но для так называемых «маломобильных» — пожилых, инвалидов, людей с детскими колясками — тяжесть спуска и подъема по лестницам иногда перевешивает риск попасть под машину при переходе дороги в неположенном месте.
Так, в проекте реконструкции Центрального проспекта были заложены «дубли», в частности, уличный переход со светофором рядом с существующим подземным возле остановки «1-й торговый центр». Но власти запретили его делать. В ноябре прошлого года 80-летняя женщину, решившую перейти в этом месте проезжую часть, сбил автомобиль, от полученных травм она скончалась в больнице.