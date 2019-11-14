Почему это важно. Кажется, что внеуличные переходы — подземные и надземные — максимально безопасны для пешеходов и удобны для машин. Но для так называемых «маломобильных» — пожилых, инвалидов, людей с детскими колясками — тяжесть спуска и подъема по лестницам иногда перевешивает риск попасть под машину при переходе дороги в неположенном месте.

Но местные власти, руководствуясь старыми представлениями о городской среде, запрещают это делать. Между удобством для большого числа водителей и пассажиров и здоровьем тех немногих, кто рискует переходить дорогу без «зебры», они выбирают первое.

Что дальше. Светофоры, снабженные «умной» регулировкой, которые ставят в Зеленограде последние годы, позволяют не создавать проблем для машин и автобусов — можно дублировать существующие внеуличные переходы обычными «зебрами». Никогда не поздно вернуть «зебру» со светофором туда, где их убрали после строительства внеуличных переходов. Предстоит реконструкция Панфиловского проспекта, на котором тоже есть несколько подземных переходов и где запланировано дублирование их «зебрами» — это будет ещё одна возможность для властей поменять приоритет с удобства для большинства на безопасность для меньшинства. Такая же дилемма встанет перед ними, когда построят надземный переход через Савёлкинский проезд — убирать или нет наземный переход со светофором.