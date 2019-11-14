Выяснилось, что в проекте реконструкции Центрального проспекта на месте аварии, которая произошла в понедельник, был запланирован пешеходный переход со светофором. Но по настоянию местных властей его убрали из проекта — ведь рядом есть «безопасный» подземный переход.
Почему это важно. Кажется, что внеуличные переходы — подземные и надземные — максимально безопасны для пешеходов и удобны для машин. Но для так называемых «маломобильных» — пожилых, инвалидов, людей с детскими колясками — тяжесть спуска и подъема по лестницам иногда перевешивает риск попасть под машину при переходе дороги в неположенном месте.
Но местные власти, руководствуясь старыми представлениями о городской среде, запрещают это делать. Между удобством для большого числа водителей и пассажиров и здоровьем тех немногих, кто рискует переходить дорогу без «зебры», они выбирают первое.
Что дальше. Светофоры, снабженные «умной» регулировкой, которые ставят в Зеленограде последние годы, позволяют не создавать проблем для машин и автобусов — можно дублировать существующие внеуличные переходы обычными «зебрами». Никогда не поздно вернуть «зебру» со светофором туда, где их убрали после строительства внеуличных переходов. Предстоит реконструкция Панфиловского проспекта, на котором тоже есть несколько подземных переходов и где запланировано дублирование их «зебрами» — это будет ещё одна возможность для властей поменять приоритет с удобства для большинства на безопасность для меньшинства. Такая же дилемма встанет перед ними, когда построят надземный переход через Савёлкинский проезд — убирать или нет наземный переход со светофором.
Что случилось. В понедельник вечером 80-летняя женщина переходила проезжую часть из 1-го микрорайона во 2-й. Перехода в этом месте нет, но рядом есть подземный переход. «Фольксваген-мультивен» ехал в сторону площади Юности. Машина сбила пешехода возле корпуса 251, рядом с остановкой «1-й торговый центр».
Что с пострадавшей. Её увезли на «скорой». У нее сочетанная травма, множественные ушибы и повреждения, она в реанимации, состояние стабильно тяжёлое, сообщили «Зеленоград.ру» в больнице.
Откуда здесь «зебра». В апреле прошлого года разработчики транспортной части проекта реконструкции Центрального проспекта (от Солнечной аллеи до Панфиловского проспекта) предлагали продублировать уличными пешеходными переходами существующие внеуличные — подземные и надземные. Тогда бы у пешеходов был выбор: ждать, не торопясь, пока загорится «зеленый», или сразу идти в подземный переход, спускаясь и поднимаясь по лестницам.
Кто был против «зебры». Проект неоднократно переделывали, сделали дополнительный переход к площади Юности, но от «зебр», дублирующих внеуличные переходы, отказались. В Центре организации дорожного движения, где сначала были не против этой идеи, на вопрос «Зеленоград.ру» — почему? — ответили уклончиво: «Однозначной позиции по данному вопросу при проектировании и проведении работ на Центральном проспекте так и не было». А официально уличный переход не сделали, потому что «есть подземный, обеспечивающий безопасный переход». Наш источник, знакомый с ходом реализации проекта, рассказал, что убрать дублирование переходов потребовала префектура.
В итоге «зебру» сделали только в Савёлкинском проезде, да и то временно — на этом месте, между префектурой и «Флейтой», строят надземный переход. Возможно, после завершения строительства «зебру» уберут. Забавно, что власти долго упорно не разрешали ставить светофор на переходе через Савёлкинский проезд, ссылаясь на потенциальные дорожные пробки и аварии. Сейчас ни пробок, ни аварий нет.
Никто не спорит, что подземный переход — безопасный. Но пожилым людям тяжело спускаться и подниматься по большим лестницам. Поэтому, к примеру, станции метро сейчас строят с лифтами. А на улицах лифты есть только в новых надземных переходах — но только для подъёма.
Раньше проезжую часть рядом с внеуличными переходами огораживали, чтобы пешеходы не могли перейти дорогу по земле. Но весной эти ограждения почти везде убрали, хотя в ГИБДД были против. По мнению экспертов, безопасней от ограждений не становится.