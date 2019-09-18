После завершения дорожных работ на пересечении Савелскинского проезда и Центрального проспекта настало время подвести предварительные итоги работы нового светофора на этом месте. О своих наблюдениях за текущей ситуацией и планах по улучшению пропускной способности этого перекрестка рассказал технический директор компании «СпецДорПроект» Константин Антонович.

— Первопричина пробок — строительные работы. После их завершения мы перенастроили режим работы светофора — сделали чуть лучше для пешеходов и при этом логичней для водителей. Уже сейчас безопасно пешеходам и комфортно водителям. Но работы ещё не завершены. В планах сделать адаптивную регулировку (индуктивные петли уже врезаны в асфальт), увязав все три светофора в единую систему, и кнопку для включения пешеходной фазы. Но уже сейчас всё летит — ситуация улучшилась и утром, и вечером.

Антонович также считает, что надземный пешеходный мост теперь не нужен. Ведь проблема безопасности пешеходов решена, а адаптивная регулировка светофоров исключит пробки для водителей. Сейчас строительство моста остановлено, идёт корректировка проекта. Формально, после строительства моста стоимостью почти 70 миллионов рублей, наземный пешеходный переход должны ликвидировать.