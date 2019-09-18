2
«Ушла вечерняя пробка в Савелкинском проезде». Как работает новый светофорный перекресток с Центральным проспектом и что с ним будет дальше 18.09.2019 ZELENOGRAD.RU

После завершения дорожных работ на пересечении Савелскинского проезда и Центрального проспекта настало время подвести предварительные итоги работы нового светофора на этом месте. О своих наблюдениях за текущей ситуацией и планах по улучшению пропускной способности этого перекрестка рассказал технический директор компании «СпецДорПроект» Константин Антонович.

— Первопричина пробок — строительные работы. После их завершения мы перенастроили режим работы светофора — сделали чуть лучше для пешеходов и при этом логичней для водителей. Уже сейчас безопасно пешеходам и комфортно водителям. Но работы ещё не завершены. В планах сделать адаптивную регулировку (индуктивные петли уже врезаны в асфальт), увязав все три светофора в единую систему, и кнопку для включения пешеходной фазы. Но уже сейчас всё летит — ситуация улучшилась и утром, и вечером.

Антонович также считает, что надземный пешеходный мост теперь не нужен. Ведь проблема безопасности пешеходов решена, а адаптивная регулировка светофоров исключит пробки для водителей. Сейчас строительство моста остановлено, идёт корректировка проекта. Формально, после строительства моста стоимостью почти 70 миллионов рублей, наземный пешеходный переход должны ликвидировать.

«Умные» светофоры решили проблему пробок. Нужен ли в таком случае пешеходный мост над Савелкинским проездом?
Мост всё равно нужен
Достаточно «зебры»
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 146 человек
 Реклама
Обсуждение
Kill Digit
2 часа назад
Деньги всё равно уже потрачены, так что будет надземный, уличный, ну и подземный надо где-нибудь рядышком реализовать, что бы у пешехода был выбор...
Александр Эрлих
1 час назад
Ну ещё не все деньги потрачены даже на строительство. И в ещё не учли затраты на эксплуатацию.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Для летних ремонтов!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама