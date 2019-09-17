Новый подрядчик строительства надземного перехода между «Флейтой» и префектурой не начинает работать, потому что потребовалось внести изменения в проект. Стройку планируют возобновить в 20-х числах октября.

Сейчас идёт корректировка проекта, затем потребуется заключение Мосгосэкспертизы, сообщили Zelenograd.ru в префектуре. При этом срок завершения строительства не меняется — по контракту работы должны быть закончены в июне 2020 года. Но за время проволочек со строительством надобность в мосте, возможно, отпала.

Строить третий пешеходный мост через Савелкинский проезд начали весной 2018 года, а в январе работы остановились. По словам префектуры, подрядчик — «МСК-9» — не «потянул» работу и сорвал сроки. Пока с ним расторгали контракт, объявляли новый конкурс и заключали новый договор с компанией «Гера», прошло шесть месяцев. Бытовками на стройплощадке возле корпуса 360 пользуются рабочие, занимающиеся благоустройством Центрального проспекта. «Гере» предстоит выполнить 70% от общего объема строительных работ. При этом «Геру» уже оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушения по нескольким пунктам контракта, в том числе, за задержку с началом работ.

Проект моста через Савелкинский проезд выполнила в 2017 году компания «ВТМ дорпроект Столица», это обошлось в 15 миллионов рублей. Мосгосэкспертиза тогда уже корректировала проект, исключив из него устройство автобусных остановок и частично переустройство коммуникаций. В результате смета проекта была снижена на 1,5 млн рублей. Сейчас речь идет о корректировке проектно-сметной документации строительных работ. Достройка моста оценивается в 68 млн рублей.

Пешеходный мост в стиле брутализма решили построить после поиска решений, продолжавшегося несколько лет, — что делать с опасной «зеброй» в Савелкинском проезде, неудобной и пешеходам, и водителям. Окружная комиссия по безопасности дорожного движения не разрешила сдвигать этот переход или ставить там светофор. В 2017 году комиссия решила, что подземный или надземный переход вместо нерегулируемого всё-таки нужен. Аргументы за переход: его строительство предусмотрено отраслевой схемой размещения внеуличных пешеходных переходов, разработанной НИиПИ Генплана Москвы. В документах госзакупки на строительство моста говорится, что после его открытия существующий наземный переход между «Флейтой» и префектурой уберут.

При этом в рамках реконструкции Центрального проспекта на переходе поставили пешеходный светофор, сделали островок безопасности и теперь необходимость в этом месте внеуличного перехода вызывает вопросы у экспертов.