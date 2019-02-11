Строительство перехода началось в марте прошлого года, мост рассчитывали построить к ноябрю. По факту, в ноябре работы остановились. Частично построено основание моста возле префектуры, а со стороны корпуса 360 лишь размещены бытовки за забором. «Подрядчик оказался несостоятельным», пояснили тишину на стройплощадке Zelenograd.ru в префектуре. Что пешеходный мост не построят ни к ноябрю, ни к декабрю, было понятно еще летом — подрядчик приступил к активным работам только в мае, до того был подготовительный период.

Департамент строительства заключил контракт на строительство надземного перехода с ООО «Многофункциональная строительная компания-9» (МСК-9), единственным участником конкурса. На месте работали субподрядчики — ООО «Спецмосстрой». Стоимость контракта — 89 миллионов рублей, сейчас он считается частично исполненным, за сделанное подрядчику заплатили 19 миллионов. Новый конкурс заказчик строительства рассчитывает провести в феврале-марте. Если он состоится, с учетом времени на заключение контракта, — новый подрядчик придет не раньше апреля.

Пешеходный мост в стиле брутализма решили построить после поиска решений, продолжавшихся несколько лет, — что делать с опасной «зеброй» в Савелкинском проезде, неудобной и пешеходам, и водителям. Комиссия по безопасности дорожного движения не разрешила сдвигать этот переход или ставить там светофор. В 2017 году комиссия решила, что подземный или надземный переход вместо нерегулируемого всё-таки нужен. Аргументы за переход: его строительство предусмотрено отраслевой схемой размещения внеуличных пешеходных переходов, разработанной НИиПИ Генплана Москвы. Строительство надземных переходов от «Флейты» к Центральной площади было запланировано ещё в конце 1960-х.