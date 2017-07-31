Мост будет необычной формы, сообщает столичный Стройкомплекс со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергей Кузнецова. К корпусу 360 пешеходы будут спускаться по уклону тротуара. Опоры моста облицуют травертином — натуральным камнем.

Брутализмв архитектуре — модернистское направление 1950-1970-х годов, зародившееся в Великобритании и пришедшее оттуда в Европу, Америку, СССР и другие страны. Его часто описывают фразой «строгая поэзия». Для брутализма характерны сложная композиция, урбанистичность, массивные формы и отсутствие декора на поверхности строительных материалов.

Переход рассчитан примерно 1200 пешеходов в час, минимальная его ширина — 4 метра. Сейчас сделали только проект. Он обошелся в в 20 миллионов рублей и предусматривает реконструкцию участка Центрального проспекта у перехода и устройство новых заездных карманов для общественного транспорта. Мост спроектировала компания «ВТМ дорпроект Столица«, которая специализируется на проектировании дорог, мостов и моделировании организации дорожного движения.

Само строительство перехода запланировано новой адресной инвестиционной программой. Стройка оценивается в 150 миллионов рублей. Строить могут начать уже в этом году.

Сейчас перейти от корпуса 360 к Центральной площади можно по двум пешеходным мостам, расположенных ближе к Московскому проспекту, и по «зебре» между «Флейтой» и префектурой.

В апреле прошлого года комиссия по безопасности дорожного движения решила, что безопасный подземный или надземный переход вместо нерегулируемого всё-таки нужен. Аргументы за переход: его строительство предусмотрено отраслевой схемой размещения внеуличных пешеходных переходов, разработанной НИиПИ Генплана Москвы.

Ранее комиссия не разрешила сдвинуть нерегулируемый переход в Савелкинском проезде, неудобный и пешеходам, и водителям. Светофор поставить тоже нельзя. Автоинспекция считает, что это место не является очагом концентрации ДТП с пострадавшими. Мелкие аварии на пересечении Центрального проспекта и Савелкинского проезда происходят часто.

Строительство четырех надземных переходов от «Флейты» к Центральной площади было запланировано ещё в конце 1960-х.