2 комментария
Пешеходный мост через Савелкинский проезд достроят к лету следующего года 21.03.2019 ZELENOGRAD.RU

Объявлен второй конкурс на строительство надземного перехода между префектурой и «Флейтой». Оно началось год назад, но замерло — первый подрядчик ушел, успев построить только часть основания опоры. Теперь ищут через конкурс новых строителей. Они должны построить мост за год и два месяца.

Аукцион проведут в начале апреля, после чего с победителем (если таковой будет) заключат контракт на «выполнение остатков работ», как официально формулируется. Ведомость остатков работ обширная. В общем, надо сделать почти всё: построить фундамент опор-башен, сами башни, пролетное строение (собственно мост), облицевать все это натуральным гранитом, травертином и керамогранитом, сделать лифта, освещения, электроснабжение и так далее. Потом нужно посадить 15 деревьев и устроить живую изгородь из кустарников (вероятно, со стороны «Флейты» — будущий переход вплотную примыкает к детской площадке). Кроме того, надо устроить заездные карманы. На эти цели выделено более 84 миллионов рублей.

Контракт с первым подрядчиком строительства моста — ООО «Многофункциональная строительная компания-9» (МСК-9) — стоил 89 миллионов рублей, по факту организации заплатили 19 миллионов.

Пешеходный мост в стиле брутализма решили построить после поиска решений, продолжавшегося несколько лет, — что делать с опасной «зеброй» в Савелкинском проезде, неудобной и пешеходам, и водителям. Комиссия по безопасности дорожного движения не разрешила сдвигать этот переход или ставить там светофор. В 2017 году комиссия решила, что подземный или надземный переход вместо нерегулируемого всё-таки нужен. Аргументы за переход: его строительство предусмотрено отраслевой схемой размещения внеуличных пешеходных переходов, разработанной НИиПИ Генплана Москвы. Строительство надземных переходов от «Флейты» к Центральной площади было запланировано ещё в конце 1960-х.

Нужен ли в этом месте надземный переход или лучше просто поставить светофор?
Мост
Светофор
И мост, и светофор
Проголосовали 176 человек
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Обсуждение
Ольга Каплина
Вчера, 21:27
очередной долгострой. и не стыдно префекту у себя под носом разводить долгострои? бизнес-центр, аквпарк, теперь переход
Житель города Зеленоградец
Вчера, 21:47
Кстати опоры от флейты к сбербанку уже стоят лет так... много в общем стоят.
Думаете построят мост когда-нибудь? ;-))
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