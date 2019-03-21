Объявлен второй конкурс на строительство надземного перехода между префектурой и «Флейтой». Оно началось год назад, но замерло — первый подрядчик ушел, успев построить только часть основания опоры. Теперь ищут через конкурс новых строителей. Они должны построить мост за год и два месяца.

Аукцион проведут в начале апреля, после чего с победителем (если таковой будет) заключат контракт на «выполнение остатков работ», как официально формулируется. Ведомость остатков работ обширная. В общем, надо сделать почти всё: построить фундамент опор-башен, сами башни, пролетное строение (собственно мост), облицевать все это натуральным гранитом, травертином и керамогранитом, сделать лифта, освещения, электроснабжение и так далее. Потом нужно посадить 15 деревьев и устроить живую изгородь из кустарников (вероятно, со стороны «Флейты» — будущий переход вплотную примыкает к детской площадке). Кроме того, надо устроить заездные карманы. На эти цели выделено более 84 миллионов рублей.

Контракт с первым подрядчиком строительства моста — ООО «Многофункциональная строительная компания-9» (МСК-9) — стоил 89 миллионов рублей, по факту организации заплатили 19 миллионов.

Пешеходный мост в стиле брутализма решили построить после поиска решений, продолжавшегося несколько лет, — что делать с опасной «зеброй» в Савелкинском проезде, неудобной и пешеходам, и водителям. Комиссия по безопасности дорожного движения не разрешила сдвигать этот переход или ставить там светофор. В 2017 году комиссия решила, что подземный или надземный переход вместо нерегулируемого всё-таки нужен. Аргументы за переход: его строительство предусмотрено отраслевой схемой размещения внеуличных пешеходных переходов, разработанной НИиПИ Генплана Москвы. Строительство надземных переходов от «Флейты» к Центральной площади было запланировано ещё в конце 1960-х.