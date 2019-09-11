«Post hoc ergo propter hoc» , — говорили римляне, имея в виду логическую ошибку, когда причинно-следственная связь отождествляется с хронологической. Но как раз в этом случае «после того» не значит «вследствии того». Короче говоря, причина пробок — не в светофоре.

В компании «Спецдорпроект», которая занимается регулированием светофоров в Зеленограде, утверждают, что причина банально в том, что дорожники интенсивно перекладывают асфальт как раз на этом перекрестке. Вот снимок с уличной камеры, где видно, как это происходит. Когда с асфальтом закончат и пробки исчезнут, говорят в «Спецдорпроекте».