Три дня назад на пересечении Центрального проспекта и Савелкинского проезда включили пешеходный светофор. Буквально сразу после этого водители стали сообщать о пятисотметровых пробках при движении к Центральному. Выясняли причину пробок и перспективы для водителей.
«Post hoc ergo propter hoc» , — говорили римляне, имея в виду логическую ошибку, когда причинно-следственная связь отождествляется с хронологической. Но как раз в этом случае «после того» не значит «вследствии того». Короче говоря, причина пробок — не в светофоре.
В компании «Спецдорпроект», которая занимается регулированием светофоров в Зеленограде, утверждают, что причина банально в том, что дорожники интенсивно перекладывают асфальт как раз на этом перекрестке. Вот снимок с уличной камеры, где видно, как это происходит. Когда с асфальтом закончат и пробки исчезнут, говорят в «Спецдорпроекте».
По информации полученной сегодня из префектуры, компания, которая занимается укладкой асфальта, обещала закончить с ним до 30 сентября. При этом раньше префект Анатолий Смирнов обещал «полностью подготовить» проезжую часть Центрального проспект к началу осени; такую же задачу ставил и мэр Сергей Собянин.
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