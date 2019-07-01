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Собянин поручил к 1 сентября «полностью подготовить» Центральный проспект 01.07.2019 ZELENOGRAD.RU

Префект Анатолий Смирнов пообещал, что к началу осени дороги, проезды, тротуары, автобусные остановки на Центральном проспекте «полностью подготовят».

«Эта задача поставлена мэром, и она будет выполнена», — отмечает Смирнов. И объясняет, что имеет в виду не только Центральный проспект, но и всё благоустройство в округе: «Мы взялись за обширную программу благоустройства. И начали ее своевременно, не дожидаясь, пока главные центры притяжения жителей в Зеленограде окончательно обветшают».

Что означает фраза «полностью подготовят», не вполне понятно. Месяц назад префект говорил, что к сентябрю будет «в полном порядке» проезжая часть Центрального проспекта, движение пойдет по всем полосам. Теперь речь идет не только о проезжей части, но и тротуарах, проездах (видимо, от проспекта вглубь 3-го и 4-го микрорайонов, где тоже идет реконструкция) и остановках.

А пока на Центральном проспекте уменьшено число полос для автомобилей и автобусов, он перерыт и перекрыт для прохода, насколько это вообще возможно. После прошедших ливней проходы и подходы к остановкам превратились в грязное месиво.

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Верите ли вы, что к 1 сентября сделают нормальный проезд и проход на всем Центральном проспекте и прилегающих к нему проездах?
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