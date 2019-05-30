На Центральном проспекте — от 1 и 2 микрорайонов до Солнечной аллеи — вовсю идёт благоустройство. Для водителей и пешеходов это означает ограничение или перекрытие проезда и прохода, строительная техника работает и на проезжей части, и на пешеходной дорожке. Здесь кладут новые дорожные бордюры, перекапывают газоны, тянут коммуникации, складируют стройматериалы.
Мы следим за этими работами — следите вместе с нами, материал регулярно обновляется.
Присылайте свои фотографии и видео, а также наблюдения и вопросы.
Будьте осторожны и внимательны: полосы движения сужены, затруднены въезды в микрорайоны, закрыты проходы для пешеходов вдоль Центрального проспекта со стороны 3 микрорайона. Транспорт движется медленнее обычного из-за ограничений.
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