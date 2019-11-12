Пешехода, пренебрегшего подземным переходом, сбила машина 12.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Инцидент произошел на проспекте Генерала Алексеева напротив 251 корпуса вечером в понедельник. Пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте, а водитель не заметил ее в темноте.

Водитель микроавтобуса «Фольксваген» ехал от Панфиловского проспекта в сторону площади Юности, когда 80-летняя женщина переходила дорогу из 1 микрорайона во 2 слева направо по направлению движения. Он не сбавлял скорость, потому что пешеходного перехода в этом месте нет, и сбил женщину. С места ДТП ее увез в больницу наряд «скорой помощи». Состояние здоровья пострадавшей уточняется.

Прямо под местом аварии находится безопасный подземный пешеходный переход.

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