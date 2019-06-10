Масштабное благоустройство — фактически это реконструкция — на проспекте началось в мае и теоретически должны вестись в соответствии с утвержденным проектом. Но в проект продолжают вносить изменения. Из-за этого придется доделывать работы «по мелочам» в следующем году, сделав перерыв на зиму, сообщили Zelenograd.ru в подрядной организации, занимающейся благоустройством Центрального проспекта.

Приходится, в частности, переделывать проектные схемы пешеходных дорожек. Например, у корпуса 338 делают пешеходную дорожку. Но на этом месте растут деревья, а в проекте их нет. Пришлось переделать чертеж и изменить расположение дорожки, поскольку вырубать эти деревья нельзя, рассказал подрядчик.

Вырубка деревьев вдоль проспекта при производстве работ не предусмотрена, но какое-то малое количество самосева могут срубить. Все разрушенные сейчас газоны подрядчик обязан восстановить и сделать новые. На проспекте высадят 250 деревьев и около 2600 кустарников, сообщили ранее московские власти.

Сейчас проходит первый этап работ — тянут инженерные коммуникации, делают новые дорожные бордюры и пешеходные дорожки, меняют облицовку парапетов и лестниц возле башен. Следом запланирована замена павильонов ожидания на автобусных остановках — всех, кроме старых на остановках «Дом быта» и «Кинотеатр «Электрон». При замене места посадки и высадки пассажиров будут переноситься. Это будут делать летом. Также в этом году вдоль проспекта должны поставить около 500 фонарей с энергосберегающими лампами, новые скамейки и урны.---

Транспортной частью проекта — это все, что связано с дорожным движением, остановками, схемами пешеходных дорожек — занималась компания «Студия транспортного проектирования» в 2017—2018 году. Проект менялся несколько раз, и окончательно сформировался только сейчас. В частности, специалисты Центра организации дорожного движения не согласились с предложением продублировать уличными переходами внеуличные — подземные пешеходные переходы возле МИЭТа и 1-го торгового центра и пешеходного моста возле парка Победы, а также сделать на Центральном проспекте выделенную полосу для автобусов.

Есть и другая организация — ООО Мостинжсервис" , — которая занимается проектными работами по Центральному проспекту — а заодно и перспективой благоустройства Панфиловского и Московского проспектов и улицы Юности. В технической документации — целый комплекс работ, от парковок и освещения до детских площадок и посадки деревьев. Департамент капитального ремонта заключил контракт на выполнение проектно-изыскательских работ только 20 мая.