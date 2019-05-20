Вдоль проспекта устроят парковочные карманы на 800 машин, сделают 15 современных остановочных павильонов. На перекрестках поставят новые светофоры. Завершить работы планируют в сентябре этого года.

Весь проспект во время работ перекрывать не будут, отмечается в сообщении. Но временные ограничения на отдельных полосах «вероятны». Участки ремонта должны быть отделены ограждением с сигнальными огнями и дорожными знаками.

Это не всё, что сделают при реконструкции проспекта, которая затронет всю магистраль — от пересечения с Панфиловским проспектом до Солнечной аллеи. Транспортная часть проекта всё ещё обсуждается. Со стороны 4 микрорайона должна быть разделены зоны для машин и пешеходов — с этой задачей местные власти не справились. В процессе обсуждения специалисты решили отказаться от дублирования уличными пешеходными переходами подземных тоннелей возле МИЭТа и 1-го торгового центра и надземного возле парка Победы. Но могут появиться новые уличные переходы между корпусом 241 и площадью Юности, корпусом 301А и остановкой «Детский мир». А переход между площадью Юности и 4 микрорайоном предлагают убрать.



Проектом не предусмотрена замена старых автобусных остановок с большой крышей — «Кинотеатр «Электрон» и «Дом быта».