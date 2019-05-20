Московские власти показали проектные картинки благоустройства парадной дороги Зеленограда. Будет много плитки, скамеек, новые деревья и кусты. На время работ возможны временные ограничения движения транспорта.
Работы на Центральном проспекте уже начались, сейчас сломали гранитные подпорные стенки у «1000 мелочей» — обновление этих парапетов возле башен тоже входит в реконструкцию проспекта.
Тротуары на Центральном проспекте расширят. Вдоль улицы установят около 500 фонарей с энергосберегающими лампами, новые скамейки и урны, разобьют газоны сообщает департамент капитального ремонта. На проспекте высадят 250 деревьев и около 2600 кустарников. С какой конкретно стороны — 3 или 4 микрорайонов — не уточняется.
Вдоль проспекта устроят парковочные карманы на 800 машин, сделают 15 современных остановочных павильонов. На перекрестках поставят новые светофоры. Завершить работы планируют в сентябре этого года.
Весь проспект во время работ перекрывать не будут, отмечается в сообщении. Но временные ограничения на отдельных полосах «вероятны». Участки ремонта должны быть отделены ограждением с сигнальными огнями и дорожными знаками.
Это не всё, что сделают при реконструкции проспекта, которая затронет всю магистраль — от пересечения с Панфиловским проспектом до Солнечной аллеи. Транспортная часть проекта всё ещё обсуждается. Со стороны 4 микрорайона должна быть разделены зоны для машин и пешеходов — с этой задачей местные власти не справились. В процессе обсуждения специалисты решили отказаться от дублирования уличными пешеходными переходами подземных тоннелей возле МИЭТа и 1-го торгового центра и надземного возле парка Победы. Но могут появиться новые уличные переходы между корпусом 241 и площадью Юности, корпусом 301А и остановкой «Детский мир». А переход между площадью Юности и 4 микрорайоном предлагают убрать.
Проектом не предусмотрена замена старых автобусных остановок с большой крышей — «Кинотеатр «Электрон» и «Дом быта».
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WAT??
Если располагать машины одну за одной, то 800 машин - это где-то 4 километра.
Если параллельно друг другу - то полоса глубиной метров 5 всё равно километра 1,5-2 должна протянуться.
2. Центральный проспект заканчивается не пересечением с Панфиловским, а переходит после Площади Юности в проспект Генерала Алексеева.