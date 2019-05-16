Первоначально проектом реорганизации движения на Центральном проспекте, проспекте Генерала Алексеева и части проезда вдоль предприятий Южной промзоны занимались специалисты «Студии транспортного проектирования». Компания позиционирует себя как «команда молодых урбанистов». Однако некоторые их идеи не нашли понимания у властей.
Отказались от идеи урбанистов продублировать подземные пешеходные переходы возле МИЭТа и 1-го торгового центра и пешеходного моста возле парка Победы. Они считали, что у пешеходов будет выбор: ждать, пока загорится «зеленый» или сразу идти в подземный переход, спускаясь и поднимаясь по лестницам. А благодаря адаптивной регулировке светофоров, скорость движения из-за дублирования внеуличных переходов наземными не снизится.
Но в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) — это заказчики транспортной части проекта — идею не одобрили еще на этапе создания проекта. Департамент транспорта не утвердил дублирование внеуличных переходов, сообщили Zelenograd.ru в ЦОДД. Это сделано из соображений безопасности, чтобы пешеходы не выходили на проезжую часть там, где можно перейти дорогу по подземному и надземному переходу. И потому, что новые светофоры — это дополнительные задержки в движении транспорта, а значит, неизбежно будут пробки.
При этом большинство наших читателей, принявших участие в опросе, идею дублирования внеуличных переходов "зебрами" поддерживают.
Выделенная полоса для автобусов и спецтранспорта на Центральном проспекте тоже не нужна, потому что дорожных заторов на проспекте нет, а выделенка будет только затруднять движение транспорта.
Против дополнительных «зебр» и выделенки также высказалась зеленоградская администрация.
Другие предложения проектировщиков — сделать новые «зебры» между корпусом 241 и площадью Юности, корпусом 301А и остановкой «Детский мир» и убрать переход между площадью Юности и 4 микрорайоном — пока обсуждаются. Старожилы помнят, что переход через проспект у «Детского мира» существовал много лет, но потом его убрали для безопасности пешеходов и поставили вдоль дороги со стороны 3 микрорайона ограждения. Переход между 4 микрорайоном и площадью Юности тоже был еще с советских времен.
В проекте могут быть и другие изменения — расширение поворота у МИЭТа до трех полос, расширение выезда с Яблоневой аллеи на Центральный проспект до двух полос и другие.
Проект реконструкции проспекта — от пересечения с Панфиловским до Солнечной аллеи — подразумевает также ремонт проезжей части, устройство тротуаров из гранитной плитки, замену автобусных остановок и фонарей, лестниц и подпорных стенок, перенос киосков, установку новых антипарковочных столбиков, устройство парковок. В частности, переустроят место посадки в 400-е автобусы у остановки «Магазин «Океан» — здесь поставят большой павильон ожидания. Но конкретные планы — как сделать комфортным ожидание в очереди и посадку — пока не озвучивались.
Подрядчик работ уже определён по конкурсу, это компания «АртСтройТехнология». Работы должны начаться в конце мая — начале июня.
Благоустройство Центрального проспекта префектура хотела увязать с капитальным ремонтом восьми 17-этажек, стоящих вдоль проспекта, — корпусов 401, 402, 405, 406, 435, 436, 438 и 439 — и пристроек к ним, чтобы «парадная» часть города выглядела достойно. Но вряд ли реконструкция проспекта и капремонт домов совпадут по времени, сообщил Zelenograd.ru источник в администрации. Капремонт с большой вероятностью перейдет на следующий год.
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