Дублирование подземных и надземных переходов «зебрами»

Отказались от идеи урбанистов продублировать подземные пешеходные переходы возле МИЭТа и 1-го торгового центра и пешеходного моста возле парка Победы. Они считали, что у пешеходов будет выбор: ждать, пока загорится «зеленый» или сразу идти в подземный переход, спускаясь и поднимаясь по лестницам. А благодаря адаптивной регулировке светофоров, скорость движения из-за дублирования внеуличных переходов наземными не снизится.

Но в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) — это заказчики транспортной части проекта — идею не одобрили еще на этапе создания проекта. Департамент транспорта не утвердил дублирование внеуличных переходов, сообщили Zelenograd.ru в ЦОДД. Это сделано из соображений безопасности, чтобы пешеходы не выходили на проезжую часть там, где можно перейти дорогу по подземному и надземному переходу. И потому, что новые светофоры — это дополнительные задержки в движении транспорта, а значит, неизбежно будут пробки.

При этом большинство наших читателей, принявших участие в опросе, идею дублирования внеуличных переходов "зебрами" поддерживают.