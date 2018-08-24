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В башнях на Центральном проспекте могут поменять окна и утеплить фасады при капремонте. Как жители этого добились? 24.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Утепление фасадов, замену окон в квартирах, остекление балконов московские власти исключили из перечня работ капитального ремонта с 2015 года — только за дополнительную плату. Но жильцам 17-этажек на Центральном проспекте может повезти: департамент капремонта рассматривает возможность выполнить эти работы при проведении капремонта. За что им такое счастье?

Большинство жителей башен на Центральном проспекте подписались под требованиями об утеплении домов, так как они платят за отопление в 1.5-2 раза больше других горожан
Фото: mos.ru

Во-первых, в этих домах есть активные жители. Например. председатель совета корпуса 435 Лев Леонтьев годами писал в префектуру о разных проблемах дома. А в этом году, уже от имени жильцов всех 17-этажек на Центральном проспекте, направил в правительство Москвы письмо с требованием включить в будущий капремонт дополнительные работы: утеплить фасад, поставить стеклопакеты на окнах и балконах, заменить батареи и поставить многотарифные счетчики электроэнергии. Леонтьев настаивает, что жители башен платят за отопление в 1.5-2 раза больше других жителей из-за конструктивных проблем этих домов. Под требованиями подписались больше 60% жильцов 17-этажек.

Во-вторых, до серьезного капремонта дело дошло потому, что дома стоят вдоль «парадного» Центрального проспекта. «В 2019 году начнется капитальный ремонт всех башен на Центральном проспекте, — сказал на встрече с жителями префект Анатолий Смирнов. — Дома вызывают много проблем в эксплуатации, где-то потеряна должная тепло- и звукоизоляция. Мэр принял решение о выделении дополнительных средств по региональной программе капительного ремонта — речь идет об утеплении фасадов, приведении их в достойный для Центрального проспекта порядок, и так далее». Пока дано поручение, отметил префект, и в ближайшее время департамент и фонд капитального ремонта будет этим заниматься.

На встрече с избирателями в Зеленограде кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин подтвердил, что башни на Центральном проспекте ждет серьезный капремонт. «Насколько я помню, мы выделили деньги, ведем проектирование этих работ, чтобы не просто подмазать фасады, а сделать серьезную реконструкцию. Мы это сделаем», сказал Собянин.

В девятиэтажках 4 микрорайона, расположенных между башнями, сейчас идет капитальный ремонт, и окна не меняют — хотя эти дома тоже стоят на Центральном проспекте.

До принятия региональной программы капремонта в конце 2014 года власти сами капитально ремонтировали жилые дома. При этом меняли окна в квартирах, в том числе балконные, — например, в 12-этажных башнях в 3, 4, 7,8 микрорайонах, в 9-этажках в 3 и 9 микрорайонах. Утепление фасадов и замена окон в квартирах были исключены из перечня работ капремонта постановлением правительства Москвы № 832 от 29 декабря 2014 года. Ремонт фасадов, который есть в перечне, подразумевает только расшивку и ремонт межпанельных швов, но не утепление самих панелей.

Если жители ежемесячно платят городу минимальный взнос за капитальный ремонт — 17 рублей за квадратный метр, на эти дополнительные работы они рассчитывать не могут, утверждали власти. Только если собственники примут решение об установлении взноса, превышающего минимальный, — тогда по решению общего собрания «лишние» деньги можно использовать на финансирование любых услуг или ремонтных работ в доме.

Теперь выясняется, что дополнительных работ можно добиться без дополнительной платы — во всяком случае, пока с жильцов башен не требуют денег сверх ежемесячных платежей за капремонт. В ответе префектуры на очередное письмо Льва Леонтьева говорится: «В настоящее время в департаменте капитального ремонта города Москвы рассматривается вопрос о возможности замены оконных блоков в квартирах, остеклению балконов и проведению работ по утеплению фасадов в рамках действующего законодательства».

Сейчас капремонт башен Центрального проспекта на этапе разработки проектной документации.

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