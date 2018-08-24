Во-первых, в этих домах есть активные жители. Например. председатель совета корпуса 435 Лев Леонтьев годами писал в префектуру о разных проблемах дома. А в этом году, уже от имени жильцов всех 17-этажек на Центральном проспекте, направил в правительство Москвы письмо с требованием включить в будущий капремонт дополнительные работы: утеплить фасад, поставить стеклопакеты на окнах и балконах, заменить батареи и поставить многотарифные счетчики электроэнергии. Леонтьев настаивает, что жители башен платят за отопление в 1.5-2 раза больше других жителей из-за конструктивных проблем этих домов. Под требованиями подписались больше 60% жильцов 17-этажек.



Во-вторых, до серьезного капремонта дело дошло потому, что дома стоят вдоль «парадного» Центрального проспекта. «В 2019 году начнется капитальный ремонт всех башен на Центральном проспекте, — сказал на встрече с жителями префект Анатолий Смирнов. — Дома вызывают много проблем в эксплуатации, где-то потеряна должная тепло- и звукоизоляция. Мэр принял решение о выделении дополнительных средств по региональной программе капительного ремонта — речь идет об утеплении фасадов, приведении их в достойный для Центрального проспекта порядок, и так далее». Пока дано поручение, отметил префект, и в ближайшее время департамент и фонд капитального ремонта будет этим заниматься.



На встрече с избирателями в Зеленограде кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин подтвердил, что башни на Центральном проспекте ждет серьезный капремонт. «Насколько я помню, мы выделили деньги, ведем проектирование этих работ, чтобы не просто подмазать фасады, а сделать серьезную реконструкцию. Мы это сделаем», сказал Собянин.



В девятиэтажках 4 микрорайона, расположенных между башнями, сейчас идет капитальный ремонт, и окна не меняют — хотя эти дома тоже стоят на Центральном проспекте.

До принятия региональной программы капремонта в конце 2014 года власти сами капитально ремонтировали жилые дома. При этом меняли окна в квартирах, в том числе балконные, — например, в 12-этажных башнях в 3, 4, 7,8 микрорайонах, в 9-этажках в 3 и 9 микрорайонах. Утепление фасадов и замена окон в квартирах были исключены из перечня работ капремонта постановлением правительства Москвы № 832 от 29 декабря 2014 года. Ремонт фасадов, который есть в перечне, подразумевает только расшивку и ремонт межпанельных швов, но не утепление самих панелей.

Если жители ежемесячно платят городу минимальный взнос за капитальный ремонт — 17 рублей за квадратный метр, на эти дополнительные работы они рассчитывать не могут, утверждали власти. Только если собственники примут решение об установлении взноса, превышающего минимальный, — тогда по решению общего собрания «лишние» деньги можно использовать на финансирование любых услуг или ремонтных работ в доме.

Теперь выясняется, что дополнительных работ можно добиться без дополнительной платы — во всяком случае, пока с жильцов башен не требуют денег сверх ежемесячных платежей за капремонт. В ответе префектуры на очередное письмо Льва Леонтьева говорится: «В настоящее время в департаменте капитального ремонта города Москвы рассматривается вопрос о возможности замены оконных блоков в квартирах, остеклению балконов и проведению работ по утеплению фасадов в рамках действующего законодательства».

Сейчас капремонт башен Центрального проспекта на этапе разработки проектной документации.