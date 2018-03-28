Если жители ежемесячно платят городу минимальный взнос за капитальный ремонт — 17 рублей за квадратный метр, — то на утепление фасада своего дома они рассчитывать не могут, и это закреплено законодательно, утверждают власти. В частности, жителям корпуса 432 уже предложили утеплить фасад за дополнительные деньги. Раньше такого не было.

До принятия региональной программы капремонта в конце 2014 года власти сами капитального ремонтировали жилые дома. Например, в 2008—2010 годах при капремонте утеплили фасады 12-этажных башен в 3, 4, 7,8 микрорайонах, 9-этажек в 3 и 9 микрорайонах, 16-этажных башен в 9 микрорайоне. Жильцам этих домов повезло, потому что, как выясняется, сейчас утеплять фасады не собираются, поскольку эти работы дорогие даже в новых условиях, когда горожане сами оплачивают капремонт. Ремонт фасадов, который есть в перечне работ, подразумевает только расшивку и ремонт межпанельных швов, но не утепление самих панелей.



По словам жителя корпуса 432, пожаловавшегося на этот факт в префектуру, на собрании жильцов по поводу капремонта сотрудник управы сказал, что покраска, штукатурка, утепление панелей на фасаде — это слишком дорого. Работы по утеплению фасада не предусмотрены, ответила префектура, ссылаясь на постановление правительства Москвы № 832-ПП. Слово «фасад» там присутствует только в пункте, определяющем систему очередности проведения капремонта в том или ином доме.



«Данный вид работ возможен при переходе собственников помещений на специальный счет, предусмотренный непосредственно данному многоквартирному дому», отмечается в ответе зеленоградской администрации. В этом случае можно провести собрание собственников, увеличить сумму взносов — то есть, обязать собственников платить больше 17 руб. за квадратный метр, — и пустить часть денег на утепление фасада или иные ремонтные работы.

Ремонт фасадов в рамках капремонта утвержден Жилищным кодексом РФ (статья 166). Там же говорится, что перечень работ в домах, где жильцы платят взносы в фонд капитального ремонта, может быть дополнен, в том числе, и утеплением фасадов. А если собственники примут решение об установлении взноса, превышающего минимальный, то по решению общего собрания «лишние» деньги можно использовать на финансирование любых услуг или ремонтных работ в доме. В документе не сказано, что для этого надо открывать специальный счет дома. Хотя по московской региональной программе спецсчет действительно дает больше возможностей, потому что жильцы сами могут решить, что именно надо капитально ремонтировать в своем доме.



Утепление фасадов тесно связано с энергосбережением. Например, в 12-этажках 4 микрорайона после капремонта уменьшили температуру воды в батареях отопления. Жители корпуса 424 говорят, что холоднее в квартирах не стало, хотя и до капремонта они не мерзли.



В Зеленограде сейчас только 23 дома платят за капремонт на специальный счет. Этот счет принадлежит объединению собственников — ТСЖ, ЖСК или управляющей компании. Остальные корпуса платят ежемесячные взносы фонду капремонта, то есть городу, который решает, когда и как именно отремонтировать их дом. За свои деньги они получают варианты из видов работ: замена стояков горячей и холодной воды, канализационных труб, разводящих магистралей (отопление), электрики, ремонт или замена мусоропровода, внутренних водостоков, ремонт кровли, фасада, подвалов пожарных систем.