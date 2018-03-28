Если жители ежемесячно платят городу минимальный взнос за капитальный ремонт — 17 рублей за квадратный метр, — то на утепление фасада своего дома они рассчитывать не могут, и это закреплено законодательно, утверждают власти. В частности, жителям корпуса 432 уже предложили утеплить фасад за дополнительные деньги. Раньше такого не было.
До принятия региональной программы капремонта в конце 2014 года власти сами капитального ремонтировали жилые дома. Например, в 2008—2010 годах при капремонте утеплили фасады 12-этажных башен в 3, 4, 7,8 микрорайонах, 9-этажек в 3 и 9 микрорайонах, 16-этажных башен в 9 микрорайоне. Жильцам этих домов повезло, потому что, как выясняется, сейчас утеплять фасады не собираются, поскольку эти работы дорогие даже в новых условиях, когда горожане сами оплачивают капремонт. Ремонт фасадов, который есть в перечне работ, подразумевает только расшивку и ремонт межпанельных швов, но не утепление самих панелей.
По словам жителя корпуса 432, пожаловавшегося на этот факт в префектуру, на собрании жильцов по поводу капремонта сотрудник управы сказал, что покраска, штукатурка, утепление панелей на фасаде — это слишком дорого. Работы по утеплению фасада не предусмотрены, ответила префектура, ссылаясь на постановление правительства Москвы № 832-ПП. Слово «фасад» там присутствует только в пункте, определяющем систему очередности проведения капремонта в том или ином доме.
«Данный вид работ возможен при переходе собственников помещений на специальный счет, предусмотренный непосредственно данному многоквартирному дому», отмечается в ответе зеленоградской администрации. В этом случае можно провести собрание собственников, увеличить сумму взносов — то есть, обязать собственников платить больше 17 руб. за квадратный метр, — и пустить часть денег на утепление фасада или иные ремонтные работы.
Ремонт фасадов в рамках капремонта утвержден Жилищным кодексом РФ (статья 166). Там же говорится, что перечень работ в домах, где жильцы платят взносы в фонд капитального ремонта, может быть дополнен, в том числе, и утеплением фасадов. А если собственники примут решение об установлении взноса, превышающего минимальный, то по решению общего собрания «лишние» деньги можно использовать на финансирование любых услуг или ремонтных работ в доме. В документе не сказано, что для этого надо открывать специальный счет дома. Хотя по московской региональной программе спецсчет действительно дает больше возможностей, потому что жильцы сами могут решить, что именно надо капитально ремонтировать в своем доме.
Утепление фасадов тесно связано с энергосбережением. Например, в 12-этажках 4 микрорайона после капремонта уменьшили температуру воды в батареях отопления. Жители корпуса 424 говорят, что холоднее в квартирах не стало, хотя и до капремонта они не мерзли.
В Зеленограде сейчас только 23 дома платят за капремонт на специальный счет. Этот счет принадлежит объединению собственников — ТСЖ, ЖСК или управляющей компании. Остальные корпуса платят ежемесячные взносы фонду капремонта, то есть городу, который решает, когда и как именно отремонтировать их дом. За свои деньги они получают варианты из видов работ: замена стояков горячей и холодной воды, канализационных труб, разводящих магистралей (отопление), электрики, ремонт или замена мусоропровода, внутренних водостоков, ремонт кровли, фасада, подвалов пожарных систем.
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Причин несколько:
1. Если дом нормально эксплуатируется и своевременно проводится текущий ремонт, то всеоблемлющий кап.ремонт обычно не требуется.
2. Предыдущая программа по кап.ремонту предполагала улучшение дома - это утепление фасадов, остекление балконов, замена окон, замена стояков водоснабжения с установкой счётчиков, замена электростояков с заменой счётчиков, установкой противопожарных УЗО/дифавтомат, замены всех квартирных автоматов и добавлением заземления.
3. Предыдущие программы кап.ремонтов проводили в домах, где это было необходимо.
4. По отоплению проводилась модернизация ИТП для подстройки под погоду, на батареях устанавливались терморегуляторы, батареи заменяли.
5. При замене ГВС и ХВС зачастую заменяли и старые квартирные трубы до смесителей, если трубы были проложены открыто и не модернизировались со строительства дома. К тому же меняли полотенцесушитель.
В текущей программе просто меняют шило на мыло...
1. Электростояки меняют не зависимо от необходимости такой замены, но доставляют кучу неудобств с отсутствием света, но при этом не меняются: счётчики, автоматы, не добавляется УЗО/дифавтоматы. Подозреваю, что могут просто перетянуть стояки и даже не добавить заземление.
2. Водоснабжение, замена стояков в некоторых случаях вполне хорошие стальные трубы на дешёвый пластик (ППР) и без установки счётчиков, без замени квартирной части водопровода, без замены полотенцесушителей.
3. Отопление только замена труб, зачастую без замены радиаторов (ну может повезёт и поменяют на что-то дешёвое), нет устанавливают регулирующую арматуру.
4. Канализация вообще может жить очень долго, но её тоже предлагается постоянно менять со всеми вытекающими последствиями, а не по мере необходимости в рамках текущего ремонта.
5. Как уже написано выше по фасадам только покраска и замазка швов, то есть полное игнорирование ЗАКОНА ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ который предполагает при модернизации (коей на мой взгляд должен быть кап.ремонт) проводить улучшение энергоэффективности.
6. Не производится замена окон на современные.
7. Не производится остекление балконов и лоджий.
6. Предполагается замена крыши, но ведь если выполняется качественный текущий ремонт крыши, то кап.ремонт может и вовсе не потребоваться.
и т.д.
То есть под видом кап.ремонта сейчас те же ЖИЛИЩНИКИ будут делать ту же косметику или то что не сделали при текущем ремонте, ведь именно на ЖИЛИЩЬНИКИ готовится законодательная база по кап.ремонту будут ремонитировать за деньги кап.ремонта, то что должны были своевременно ремонтировать за деньги отчисляемые на текущий ремонт и обслуживание, а они за эти деньги только подъезды красят, всё остальное коммерческие услуги для доп.заработка (ПС заменить, смеситель заменить, батарею поменять и т.п.).