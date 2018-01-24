Капитальный ремонт

В 2018-2020 годах планируют капитально отремонтировать следующие корпуса:

микрорайон 1: 158, 161, 162

микрорайон 2: 231

микрорайон 4: 402, 403, 405, 406, 407, 409, 410, 415, 416, 432, 433, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 442, 446, 447, 448, 449, 450, 451

микрорайон 5: 513, 515, 516.

Список работ почти одинаков: замена стояков горячей и холодной воды, канализационных труб, разводящих магистралей (отопление), электрики, ремонт или замена мусоропровода, внутренних водостоков, ремонт кровли, фасада, пожарных систем. Уточнить список работ можно, найдя свой адрес, в приложении к распоряжению департамента от 29 декабря.



В списке домов есть все 17-этажные башни на Центральном проспекте, кроме корпуса 401. Ранее депутаты и управа района Матушкино попросили не разводить по срокам капремонта корпусов 401 и 402, поскольку это сдвоенные башни, объединенные, в частности, общим подвалом. Перед этим Фонд капитального ремонта решил, что корпус 402 надо ремонтировать в 2018 году, а 401-й ставить в трехлетнюю программу капремонта 2021-2023 годов. Как показывает практика, так называемые краткосрочные трехлетние программы капремонта могут корректироваться — возможно, корпус 401 и включат в список домов на ремонт.

В корпусах 158, 161, 162, 403, 405, 415, 416, 433, 440, 446, 447, 449, 450, 451 ремонт начали еще в прошлом году. А две башни в 5 микрорайоне уже капитально ремонтировали за счет города в 2016 году. В нынешнюю региональную программу капремонта (за счет ежемесячных взносов жителей) они попали, видимо, из-за плохой работы подрядчиков. В 515-м планируется ремонтировать инженерные сети электроснабжения и систему отопления (стояки), в 516-м — только электроснабжение. В корпусе 161 на этот год перенесли ремонт кровли и фасада.

Подрядчики, выполняющие капремонт, приходят по конкурсу, объявляемому Фондом капитального ремонта. В прошлом году в конкурсах стали участвовать зеленоградские «Жилищники». «Жилищники работают в тех же домах, которые обслуживают, а это значит, что организации будут стремиться делать работу качественнее" , — сообщает префектура. Но это не всегда так. Например, капремонт в корпусе 449 (район Матушкино) делает «Жилищник района Силино». Также капремонтом жилых домов занимается зеленоградское учреждение «Автомобильные дороги», которое отвечает за содержание и уборку магистралей.