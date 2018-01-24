Адреса жилых домов, которые капитально отремонтируют или заменят лифты (в некоторых случаях — и отремонтируют, и заменят) в ближайшие три года, утвердил департамент капитального ремонта. Публикуем список корпусов и примерный перечень работ. В некоторых домах ремонт идет еще с прошлого года. По остальным срок начала работ пока неизвестен.
В 2018-2020 годах планируют капитально отремонтировать следующие корпуса:
- микрорайон 1: 158, 161, 162
- микрорайон 2: 231
- микрорайон 4: 402, 403, 405, 406, 407, 409, 410, 415, 416, 432, 433, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 442, 446, 447, 448, 449, 450, 451
- микрорайон 5: 513, 515, 516.
Список работ почти одинаков: замена стояков горячей и холодной воды, канализационных труб, разводящих магистралей (отопление), электрики, ремонт или замена мусоропровода, внутренних водостоков, ремонт кровли, фасада, пожарных систем. Уточнить список работ можно, найдя свой адрес, в приложении к распоряжению департамента от 29 декабря.
В списке домов есть все 17-этажные башни на Центральном проспекте, кроме корпуса 401. Ранее депутаты и управа района Матушкино попросили не разводить по срокам капремонта корпусов 401 и 402, поскольку это сдвоенные башни, объединенные, в частности, общим подвалом. Перед этим Фонд капитального ремонта решил, что корпус 402 надо ремонтировать в 2018 году, а 401-й ставить в трехлетнюю программу капремонта 2021-2023 годов. Как показывает практика, так называемые краткосрочные трехлетние программы капремонта могут корректироваться — возможно, корпус 401 и включат в список домов на ремонт.
В корпусах 158, 161, 162, 403, 405, 415, 416, 433, 440, 446, 447, 449, 450, 451 ремонт начали еще в прошлом году. А две башни в 5 микрорайоне уже капитально ремонтировали за счет города в 2016 году. В нынешнюю региональную программу капремонта (за счет ежемесячных взносов жителей) они попали, видимо, из-за плохой работы подрядчиков. В 515-м планируется ремонтировать инженерные сети электроснабжения и систему отопления (стояки), в 516-м — только электроснабжение. В корпусе 161 на этот год перенесли ремонт кровли и фасада.
Подрядчики, выполняющие капремонт, приходят по конкурсу, объявляемому Фондом капитального ремонта. В прошлом году в конкурсах стали участвовать зеленоградские «Жилищники». «Жилищники работают в тех же домах, которые обслуживают, а это значит, что организации будут стремиться делать работу качественнее" , — сообщает префектура. Но это не всегда так. Например, капремонт в корпусе 449 (район Матушкино) делает «Жилищник района Силино». Также капремонтом жилых домов занимается зеленоградское учреждение «Автомобильные дороги», которое отвечает за содержание и уборку магистралей.
В 2018—2020 года лифты — кабину и оборудование — планируют заменить в следуюших корпусах:
- 1 микрорайон: корпус 153
- 3 микрорайон: корпуса 306, 307, 308, 338Б, 346, 347, 348, 349, 350, 351
- 4 микрорайон: корпуса 416, 422, 424, 425, 426, 428, 433, 440, 445, 449, 450, 451
- 5 микрорайон: корпуса 501, 302, 504, 505, 506, 508, 510, 511, 515, 519, 520, 521
- 6 микрорайон: корпуса 601 и 612
- 9 микрорайон: корпуса 909 и 913
- 11 микрорайон: корпус 1131
- 12 микрорайон: корпус 1207
- 14 микрорайон: корпуса 1445, 1457, 1462, 1471
- 15 микрорайон: корпуса 1504, 1515, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1524, 1535, 1537, 1538, 1542, 1544, 1546, 1553, 1554, 1559, 1560, 1561, 1562
- 16 микрорайон: корпуса 1601, 1602, 1603, 1605, 1606, 1607, 1613, 1615, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626
Лифтовое оборудование меняют в домах, где старое выработало нормативный срок эксплуатации — 25 лет. Планируется замена лифтов во всех подъездах этих корпусов. Это будут современные лифты со световым табло, поручнями, зеркалами, антивандальными кнопками, которые нельзя сжечь или вырезать, и лампочками, которые невозможно выкрутить. Цифры и надписи должны быть продублированы шрифтом Брайля (для слабовидящих).
«Новое оборудование значительно превосходит старое, например, устанавливаются лебедки с частотно-регулируемым приводом, который обеспечивает комфорт, плавность движения, точность остановки и экономию электроэнергии до 40% по сравнению с нерегулируемым главным приводом лифта», сообщает заказчик работ. По планам московских властей, в следующем году в городе не должно остаться лифтов старше 25 лет.
За три дня до начала работа в домах, где будут менять лифты, должны повесить стенды с информацией о сроках, заказчике и подрядчике работ. На саму замену оборудования, кабины и пуско-наладочные работы отводится от 40 до 55 дней в зависимости от количества этажей в доме (чем выше, тем дольше). Если в подъезде два (и более) лифта, менять их будут поочередно.
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