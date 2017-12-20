17-этажки на Центральном проспекте вошли в предварительную программу капремонта еще в конце прошлого года. Летом районные депутаты утвердили 13 адресов, в том числе корпуса 402, 406, 407, 435, 436, 438, 439. В ноябре сроки изменились - капремонт корпусов 402, 406, 407, 435 и 436 отложили на 2020 год. Но на последнем декабрьском заседании дома «вернули» в 2018-й год. За исключением 402-го — его будут ремонтировать в 2019-м.



Что означает эта карусель со сроками, Zelenograd.ru объяснил источник в совете депутатов Матушкино. Адреса домов, где предлагается сделать капитальный ремонт, спускают в округ из фонда капитального ремонта Москвы (в фонд поступают ежемесячные платежи жителей — взносы за капремонт, — выбравших накопление средств на ремонт на общем счете). Кто-то из сотрудников фонда по неизвестной причине определил срок капремонта корпуса 401 на трехлетнюю программу 2021-2023 года, а 402-й ремонтировать в 2018 году. Не учитывая, что эти башни сдвоены — ремонтировать одну половину и потом через 2-3 года другую было бы странно. Особенно учитывая, что у них общий подвал, который находится постоянно течет. Управа и депутаты предложили задержать капремонт корпуса 402 до 2019 года, а 401-й, наоборот, приблизить по срокам к ремонту 402-го — чтобы оба ремонтировались в 2019-м. Возможно, с переходом на 2020-й.

Такими же сдвоенными построены корпуса 406 и 407, 435 и 436, 438 и 439, называемые в народе «Океаном» (теперь «Перекрестком»), «Домом быта» и «1000 мелочами».

Жители корпуса 401 возмущены тем, что капремонт их дома отложили, отметил собеседник. Что конкретно отремонтируют в башнях, сейчас обсуждается. Точно уже запланирован капитальный ремонт подвалов. Ранее планировался выборочный ремонт систем водоснабжения, канализации, отопления, кровли, электрики, мусоропроводов.

Однозначно надо менять сантехнические и канализационные трубы, они в плохом состоянии, поделилась своим мнением с Zelenograd.ru жительница корпуса 438. А также окна и облицовку фасада, причем во всех башнях Центрального проспекта. А вот отопление конкретно в корпусе 438 работает хорошо, к нему никаких претензий.

В итоге сейчас согласован капремонт в 2018 году корпусов 231, 406, 408, 410, 432, 435, 436, 438, 439, 441, 442.