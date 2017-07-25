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Какие дома во 2 и 4 микрорайонах в следующем году ждет капитальный ремонт 25.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Депутаты района Матушкино утвердили 13 корпусов — 231, 402, 406, 407, 409, 410, 432, 435, 436, 438, 439, 441, 442. Здесь в 2018 году выборочно отремонтируют системы водоснабжения, канализации, отопление, кровли, пожарный водопровод, электрику, мусоропроводы.

С жителями каждого из этих домов пройдут встречи, где расскажут о сроках капремонта, работах, выберут инициативную группу, сообщил депутатам заместитель главы управы по ЖКХ и благоустройству Дмитрий Уваров. Предварительный список зеленоградских домов, где в 2018—2020 годах планируется капитальный ремонт, стал известен в конце 2016 года. В некоторых корпусах работы начали раньше. Какие работы запланированы в конкретном доме, можно посмотреть на сайте Фонда капремонта, но окончательный перечень работ станет известен после объявления конкурса на выбор подрядчика (заказчиком является тоже Фонд). Капремонт проводится на деньги горожан — это ежемесячные взносы, включенные в коммунальную платежку, или выплаты на специальный счет дома.

В программу капремонта могут попасть и дома, которые не так давно ремонтировались. Как это произошло, например, с башнями 9 микрорайона, где несколько лет назад меняли облицовку фасада. Из-за ошибок проектировщиков и подрядчиков возникли серьезные дефекты — и теперь фасад снова ремонтируют. Этот ремонт считается аварийным, но деньги на него выделены по программе капремонта за счет жителей.

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