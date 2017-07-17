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Рабочим не хватило белой плитки для ремонта фасада башен в 9 микрорайоне. Вот как они решили проблему 17.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Корпуса 908 и 909 облицовывают новой разноцветной плиткой — красной, зеленой, желтой, голубой и белой. Видимо, белой плитки не хватает. Эту проблемы рабочие решили просто — покрасили желтую белой краской. В ночь с субботы на воскресенье её смыло дождем.

В строительном городке красят плитку
фото: Алла С.

Об этом Zelenograd.ru рассказала жительница 9 микрорайона Алла, наблюдавшая покраску плит из окна. Вечером в субботу пошел дождь, с покрашенных плит потекли «молочные реки». «Интересно, сколько их уже успели прикрепить на дом», пишет Алла.

Ночью краску с плит смыло
фото: Алла С.

Покрасили краской не только белые, но и зеленые панели на корпусе 908) — видно невооруженным глазом, дополняет наша читательница Евгения Шевардина в фейсбуке.

Генподрядчик работ — ООО «Лэндстрой». В организации не смогли оперативно прокомментировать, зачем рабочие красят плиты.

Проблемам с капремонтом башен в 9 микрорайоне идет уже девятый год. «Зачем меняют облицовку, ведь фасад ремонтировали не так давно? — по-прежнему недоумевают жители. — Со старой вроде ничего не произошло, по крайней мере видимых дефектов на было». Дефекты были, но скрытые, утверждает зеленоградская администрация. И проектом, и подрядчиками были допущены серьезные ошибки, часть фасада стала аварийной, — пояснял зампрефекта Олег Панин. Это не капитальный, а аварийный ремонт, сказал префект Анатолий Смирнов. Деньги на него выделены из Фонда капитального ремонта — это ежемесячные взносы жителей.

9 район. Покраска плит.
Алла С./youtube.com

Фасады должны отремонтировать в корпусах 905, 906, 908, 909, 913, 914, 915, 916, 917. Капитальный ремонт этих башен проводился в 2009 году. Здесь ремонтировали и утепляли фасады, меняли и остекляли окна и балконы, ремонтировали фундамент, подвалы, кровли, лестницы, мусоропроводы, двери в подъездах, меняли сантехнические и канализационные трубы. Фасады облицовывали плиткой. В 2011-м городским властям пришлось потратить более 19 миллионов на завершение работ в корпусе 909, который бросили, не доделав, подрядчики. Пришли новые. После этого выявились дефекты на облицовке, плиты стали рушится. В префектуре говорили, что это из-за нарушения монтажа и крепления стального профиля. В 2015 году пришлось потратить еще 6,5 миллионов рублей на устранение дефектов на фасадах всех башен. Заказчиком всех этих работ был департамент капитального ремонта.

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Обсуждение
Галина Иодловская
4 часа назад
Потому что надо выбирать не того, кто сделает дешевле, а того, кто сделает качественно!
юлия никитина
4 часа назад
Здорово, второй раз ремонтируют... А 807 и 808 стоят страшные у дороги..
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