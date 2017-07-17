Покрасили краской не только белые, но и зеленые панели на корпусе 908) — видно невооруженным глазом, дополняет наша читательница Евгения Шевардина в фейсбуке.

Генподрядчик работ — ООО «Лэндстрой». В организации не смогли оперативно прокомментировать, зачем рабочие красят плиты.



Проблемам с капремонтом башен в 9 микрорайоне идет уже девятый год. «Зачем меняют облицовку, ведь фасад ремонтировали не так давно? — по-прежнему недоумевают жители. — Со старой вроде ничего не произошло, по крайней мере видимых дефектов на было». Дефекты были, но скрытые, утверждает зеленоградская администрация. И проектом, и подрядчиками были допущены серьезные ошибки, часть фасада стала аварийной, — пояснял зампрефекта Олег Панин. Это не капитальный, а аварийный ремонт, сказал префект Анатолий Смирнов. Деньги на него выделены из Фонда капитального ремонта — это ежемесячные взносы жителей.