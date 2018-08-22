Во вторник, 21 августа, кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин провел встречу с избирателями в зеленоградской школе №2045. О чем он говорил, и о чем его просили присутствующие — читайте в дайджесте Zelenograd.ru.



МЦД, ЦКАД и СВХ решат транспортные проблемы Зеленограда. «Московский центральный диаметр (МЦД) Крюково — Раменское: 80 километров с остановками на платформах (40 платформ), 12 пересечений с линиями метро и МЦК. Электрички будут ходить такие же, как на МЦК, тарифы на проезд будут такие же, как в метро. Зеленоград получит наземное метро, которое будет ходить так же, как обычное метро. Таким образом, проблемы с общественным транспортом будут раз и навсегда решены», сказал Собянин.



«Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) на две трети построена и частями будет сдана в 2019 — 2021 годах. Для Зеленограда это означает, что огромное количество машин, которые идут по МКАД и Ленинградскому шоссе, уйдут на ЦКАД».



Северо-Восточная хорда (СВХ) решит проблему пробок при съезде с платной трассы М11 на Бусиновскую развязку. «Буквально через несколько дней мы сделаем часть Северо-Восточной хорды, которая пойдет от Фестивальной улицы до Дмитровки. М11 пойдет уже до Дмитровского шоссе. В целом строительство СВХ позволит не ездить через центр Москвы».



«М11 на следующей неделе будет продлено еще на 20 километров и уйдет в Солнечногорск. Количество транспорта на Ленинградке сократится, значит, дышать будет легче».

С реализацией всех этих проектов «в основном все транспортные проблемы Москвы и Зеленограда будут решены», резюмировал Собянин.

Единообразное финансирования школ позволило зеленоградским школьникам увеличить средний балл ЕГЭ и конкурировать за места в московских вузах с приезжими. «В свое время мы столкнулись с ситуацией, когда зеленоградские школы финансировались в 2-3 раза меньше, чем некоторые школы Москвы. Везти ребенка из Зеленограда в школу в Москву невозможно. Это неправильно, когда у маленьких москвичей, проживающих в разных районах. разные возможности в образовании. Поэтому мы выровняли финансирование всех московских школ независимо от того, где они находятся. В Зеленограде не было ни одного школьника, который побеждал на всероссийских и московских олимпиадах. Сегодня десятки зеленоградских ребят либо побеждают, либо становятся призерами олимпиад, а уровень ЕГЭ увеличился в два раза, количество отличников выросло в три раза. Основные проблемы московского образования — отставание от регионов — решены. Мы каждый год показываем результаты выше, чем в других регионах. Это важно для наших детей, потому что они поступают в московские вузы, куда приезжают лучшие выпускники со всей России».

Строительство ресторана в 15 микрорайоне, ради которого могут вырубить деревья, попытаются остановить. «Попробуем договориться с владельцем, чтобы остановить этот проект, или как-то компенсировать (жителям) эту площадку».

Фасады 17-этажек на Центральном проспекте будут утеплять, хотя капитальный ремонт этого не предусматривал. «Достаточно старые дома, не держат теплоизоляцию, надо отремонтировать и утеплить фасады. Насколько я помню, мы выделили деньги, ведем проектирование этих работ, чтобы не просто подмазать фасады, а сделать серьезную реконструкцию. Мы это сделаем».



На месте развалин долевого корпуса 901А построят дом за счет бюджета. Это не новость, но планы строительства нового жилого дома еще раз подтверждены. Обманутые дольщики строительства этого зеленоградского дома десять лет добиваются возобновления стройки. Конкретные сроки строительства не назвали.