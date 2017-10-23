Около полутора миллиардов рублей заложено в новой московской адресной инвестиционной программе на строительство жилого дома на месте недостроенного корпуса 901А. Сроки — до 2021 года. Обманутые дольщики строительства этого зеленоградского дома девять лет добиваются возобновления стройки.
В июне 2003 года правительство Москвы заключило инвестиционный контракт с ООО «Виром-Инвест»: компания должна была построить в течение полутора лет 23-этажный дом на 214 квартир в 9 микрорайоне Зеленограда. Примерная стоимость строительства по условиям контракта — 176 миллионов рублей. Работы начались лишь в середине 2006 года, причем разрешения на строительство о «Виром-Инвеста» в тот момент не было. Из-за этого в 2008 году зеленоградская администрация остановила стройку. Подвал и первый этаж — всё, что успели построить. Объект был признан самовольным строительством.
В 2013 году было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, компанию «Виром-Инвест» с уже заключенным инвестконтрактом приобрела и использовала группа лиц по предварительному сговору. Мошенничество заключалось в том, что физические и юридические лица вкладывали деньги в мнимое строительство. По данным следствия, с 2003 по 2009 годы застройщики привлекли на строительство корпуса 901А около 180 миллионов рублей — это деньги физических и юридических лиц.
В 2014 году по решению правительства Москвы инвестконтракт с «Виром Инвестом» был прекращен — срок действия кончился. Тогда же Москомстройинвест начал принимать от граждан заявления о включении в реестр пострадавших дольщиков — это люди, вложившие свои деньги в строительство жилья и не получившие в итоге свои квартиры. Дольщикам строительства зеленоградского дома отказывали, ссылаясь на то, что «Виром-Инвест» еще не был банкротом. Те, в кого хватило сил, денег и терпения судиться, сумели добиться признания этих отказов незаконными.
Решением достроить корпус 901А за счет городского бюджета правительство Москвы фактически выполняет распоряжение мэра Сергея Собянина — в ноябре 2016-го он поручил объединить зеленоградский долевой недострой с двумя московскими и оформить земельно-правовые отношения на город, чтобы стройку смогло завершить казенное «Управление гражданского строительства». В новой московской программе строительства корпус 901А ни с чем не объединен. Отмечено, что нужна инженерная подготовка участка для строительства.
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Застройщик получает от государства разрешение не деятельность без каких-либо гарантий.
Застройщик собирает деньги с граждан и кидает их.
Застройщик признаётся банкротом и спокойно сваливает с баблом куда подальше.
Городские власти строят из себя эдаких героев и берут финансовую ответственность на себя, собираясь закончить строительство за счёт города.
Только вот не надо забывать, что счёта города не существует - это счета всех граждан. Поэтому строительство будет не за счёт "города", а за счёт налогов всех граждан.
Я ни в коем случае не считаю, что людей, попавших в подобную ситуацию, стоит оставлять без помощи. Просто помощь эта должна быть из общего гарантийного фонда, собранного с застройщиков, а не из общего бюджета.
Я на 1000% уверен что не то что фонтана в нашем районе не будет но и площади для отдыха-всё хотят застроить!