В июне 2003 года правительство Москвы заключило инвестиционный контракт с ООО «Виром-Инвест»: компания должна была построить в течение полутора лет 23-этажный дом на 214 квартир в 9 микрорайоне Зеленограда. Примерная стоимость строительства по условиям контракта — 176 миллионов рублей. Работы начались лишь в середине 2006 года, причем разрешения на строительство о «Виром-Инвеста» в тот момент не было. Из-за этого в 2008 году зеленоградская администрация остановила стройку. Подвал и первый этаж — всё, что успели построить. Объект был признан самовольным строительством.



В 2013 году было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, компанию «Виром-Инвест» с уже заключенным инвестконтрактом приобрела и использовала группа лиц по предварительному сговору. Мошенничество заключалось в том, что физические и юридические лица вкладывали деньги в мнимое строительство. По данным следствия, с 2003 по 2009 годы застройщики привлекли на строительство корпуса 901А около 180 миллионов рублей — это деньги физических и юридических лиц.