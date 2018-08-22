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На предвыборной встрече Собянина с зеленоградцами места в зале заняли люди по спискам префектуры и управ 22.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин провел 21 августа встречу с избирателями в зеленоградской школе №2045. В зал пустили только тех, кто заранее зарегистрировался. Регистрацией оказались списки, переданные в штаб Собянина префектурой, управами и общественными организациями. «Простым» избирателям дали только посмотреть трансляцию. Задать неудобный вопрос они не могли.

Людей, которых не было в списках и «не хватило места» в зале, оказалось около 60 человек.
Фото: Денис Болотов / instagram.com/dkr101

Люди пришли на встречу с Сергеем Собяниным за час и раньше до начала встречи, назначенной в 18:00. И обнаружили, что пускают только по спискам, в которых отмечены определенные фамилии. Корреспондент Zelenograd.ru выяснила у представителя предвыборного штаба Собянина, что это за списки. «Нам их подали из Зеленограда. Префектура или управы могут объяснить, как они формировались», сказала дежурящая в дверях девушка.

Работники префектуры, управ, социальных служб, поликлиник, школ, коммунальных служб и прочие госслужащие, а также общественные советники и члены совета ветеранов в этот момент уже сидели в зале. «Уже нет мест, — отметили в штабе Собянина (в 17:00, то есть, за час до начала встречи). — К сожалению, в Зеленограде нет зала на тысячу мест».

Откуда взялась эта тысяча, как подсчитывалось число желающих посетить встречу, в штабе не уточнили. Ни районные управы, ни префектура, ни предвыборный штаб не анонсировали регистрацию. Тем, кого не было в списках, предложили смотреть онлайн-трансляцию в другом школьном помещении. Звук оставлял желать лучшего — громкость оказалась недостаточной для помещений, а большинство ответов вообще не были слышны. Общение в зале продолжалось 50 минут.

Посидев на лавочке перед школой минут 40, корреспондент Zelenograd.ru услышала вполне откровенные разговоры. Например, несколько женщин обсуждали SMS от главы управы: «Обеспечить стопроцентную явку». Еще одна компания — женщины пенсионного возраста — обсуждала, что «не хотели бы в этом участвовать». В помещении, куда пустили для онлайн-трансляции, жаловались на плохой звук, но сотрудники штаба ничем помочь не смогли.

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На предвыборной встрече Собянина с зеленоградцами места в зале заняли люди по спискам префектуры и управ
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Обсуждение
Николай Басов
13 минут назад
Вот именно это мне в нынешних властях и не нравится,- высокомерие. По мне, так хороший градоначальник ничем не лучше и не хуже хорошего дворника. Казалось бы, работай себе, и будет тебе счастье. А так создаётся стойкое впечатление, что на ком-то шапка горит :-)))
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