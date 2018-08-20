Кандидат в мэры Москвы Илья Свиридов на встрече с жителями корпусов 1557—1562, где огорожен участок с деревьями для будущего строительства ресторана, сказал, что никакого забора здесь быть не должно — нет информационного щита, ограждение незаконно. Местный житель показательно выломал кусок забора.
Восемь лет назад на публичных слушаниях жители не возражали против строительства точки общепита на участке между корпусами 1557 и 1562. Но когда арендатор, спустя годы, все-таки появился и огородил участок, люди забили тревогу — здесь растут несколько десятков взрослых деревьев, а ресторан собираются строить буквально под окнами жилых домов. Двадцать лет назад местные жители высадили на этом участке более 50 деревьев и кустарников — это берёзы, клёны, липы, вишни, сирень. Управа тоже против застройки, но призвала жителей действовать законными способами. Сейчас управа ждет ответов на свои запросы в инстанции о проверках необходимых документов на застройку.
Кандидат в мэры Москвы, баллотирующийся от партии «Справедливая Россия», в присутствии нескольких десятков жителей 15 микрорайона и журналистов пообещал: «Если выберете меня 9 сентября, 10-го я лично снесу этот забор». Происходящее он назвал точечной застройкой, с которой готов бороться по всему городу.
О проблеме в 15 микрорайоне Свиридов узнал из соцсетей — зеленоградцы сами написали ему о готовящейся вырубке и застройке. На уличную встречу кандидат поехал после встречи с жителями в школе №2045 в 23 микрорайоне.
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