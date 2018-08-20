

Кандидат в мэры Москвы, баллотирующийся от партии «Справедливая Россия», в присутствии нескольких десятков жителей 15 микрорайона и журналистов пообещал: «Если выберете меня 9 сентября, 10-го я лично снесу этот забор». Происходящее он назвал точечной застройкой, с которой готов бороться по всему городу.

О проблеме в 15 микрорайоне Свиридов узнал из соцсетей — зеленоградцы сами написали ему о готовящейся вырубке и застройке. На уличную встречу кандидат поехал после встречи с жителями в школе №2045 в 23 микрорайоне.